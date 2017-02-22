В Дубне проверили воинские мемориалы и памятники

Подробности Опубликовано: 22.02.2017 00:00 Автор: Анастасия Григоренко

В преддверии празднования 23 февраля Дня защитников Отечества инспекторы Госадмтехнадзора Московской области совместно с представителями Совета ветеранов Дубны, "Боевого братства" и активистами МГЕР инициировали и провели проверку состояния и содержания воинских мемориалов, памятников и захоронений.

В наукограде Дубна инспекторы территориального отдела Госадмтехнадзора совместно с активистами "Молодой гвардии", а также представителями Совета ветеранов и организации «Боевое братство» проверили все мемориалы и памятники, установленные в память о павших воинах Великой Отечественной войны и локальных военных действий. Осмотрели мемориал "Братские могилы", левобережный памятник жителям города, павшим в боях за Родину в годы ВОв. Охватили проверкой памятники легендарному штурмовику ИЛ-2, истребителю МИГ-25. Посетили Ротонду в честь воинов-интернационалистов и памятник труженикам тыла и малолетним узникам фашистских концлагерей.

По итогам проверки выявлены правонарушения по ненадлежащему состоянию и содержанию самих объектов и прилегающих к ним территорий. Инспекторы оперативно вызвали представителей организации, ответственной за содержание каждого памятника, для незамедлительного проведения зимней уборки.

Под контролем инспекторов и участников общественности была расчищена от снега вся территория площади вокруг мемориала в Парке авиастроителей. Пешеходные зоны и тротуары очистили от снега по всей ширине до твердого основания. А чтобы не было эффекта скольжения, подсыпали пескосоляной смесью и реагентами. Особое внимание уделили лестничным маршам, ведущим к мемориалам и постаментам, поскольку тонкий слой льда на мраморе увеличивает скользкость.

Участники рейда лично проконтролировали, чтобы весь убранный снег незамедлительно вывезли с территории парка на снегосвалку. В праздник 23 февраля ничто не должно омрачить настроение горожан.

– День защитника Отечества – не только праздник, но и традиция, воплощающая уважение и почет воевавшим с честью во имя Родины в годы Великой Отечественной войны. Госадмтехнадзор Московской области, проводя инициативные мероприятия по надзору за состоянием и содержанием объектов и прилегающих территорий вокруг мемориалов, памятников и захоронений, выражает особую признательность и гордость героям Подмосковья. Такие акции будут и дальше продолжаться в преддверии 9 Мая, – сообщила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.