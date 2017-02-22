В Дубне проверили воинские мемориалы и памятники

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Опубликовано: 22.02.2017 00:00
Автор: Анастасия Григоренко

В преддверии празднования 23 февраля Дня защитников Отечества инспекторы Госадмтехнадзора  Московской области совместно с представителями Совета ветеранов Дубны, "Боевого братства" и активистами МГЕР инициировали и провели проверку состояния и содержания воинских мемориалов, памятников и захоронений.

В наукограде  Дубна инспекторы территориального отдела Госадмтехнадзора  совместно с активистами "Молодой гвардии", а также представителями  Совета ветеранов и организации «Боевое братство» проверили все мемориалы и памятники, установленные в память о павших воинах Великой Отечественной войны и локальных военных действий. Осмотрели мемориал "Братские могилы", левобережный памятник жителям города, павшим в боях за Родину в годы ВОв. Охватили проверкой памятники  легендарному штурмовику ИЛ-2, истребителю МИГ-25. Посетили Ротонду в честь воинов-интернационалистов и памятник труженикам тыла и малолетним узникам фашистских концлагерей.

По итогам проверки выявлены правонарушения по ненадлежащему состоянию и содержанию самих объектов и прилегающих к ним территорий. Инспекторы оперативно вызвали представителей организации, ответственной за содержание каждого памятника, для незамедлительного проведения зимней уборки. 

Под контролем инспекторов и участников общественности была расчищена от снега вся территория площади вокруг мемориала в Парке авиастроителей. Пешеходные зоны и тротуары очистили от снега по всей ширине до твердого основания. А чтобы  не было эффекта скольжения, подсыпали  пескосоляной смесью и реагентами.  Особое внимание уделили лестничным маршам, ведущим к мемориалам и постаментам, поскольку тонкий слой льда на мраморе  увеличивает скользкость.

Участники рейда лично проконтролировали, чтобы  весь убранный снег  незамедлительно вывезли с территории  парка на снегосвалку. В праздник 23 февраля ничто не должно омрачить настроение горожан. 

– День защитника Отечества – не только праздник, но и традиция, воплощающая уважение и почет воевавшим с честью во имя Родины в годы Великой Отечественной войны.  Госадмтехнадзор Московской области,   проводя инициативные мероприятия по надзору за состоянием и содержанием объектов и прилегающих территорий вокруг мемориалов, памятников  и захоронений, выражает особую признательность и гордость героям Подмосковья. Такие акции будут и дальше продолжаться в преддверии 9 Мая, – сообщила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева. 

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