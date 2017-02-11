Дубне выберут сборщика мусора по конкурсу

Подробности Опубликовано: 11.02.2017 08:22 Автор: Кирилл Свояков

Уже к середине года в Подмосковье по конкурсу будут выбраны региональные операторы по обращению с отходами, которые возьмут на себя ответственность за всю «мусорную» цепочку: от контейнерной площадки до места захоронения мусора.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, эти же регоператоры начнут реализацию проекта по раздельному сбору на территории региона в 13 больших подмосковных городах: Волоколамске, Красногорске, Солнечногорске, Химках, Дубне, Мытищах, Ивантеевке, Ногинске, Балашихе, Шатуре, Домодедово, Озерах и Подольске.

«Требования к участникам рынка будут самые жесткие. В региональную отрасль обращения с отходами должны прийти добросовестные организации, заинтересованные в модернизации отрасли. Наша общая задача – сделать эту сферу прозрачной и управляемой», – отметил глава ведомства.

Александр Коган напомнил, что в Московской области началась реформа, главная цель которой снизить объемы захоронения отходов. В течение 7–10 лет необходимо увеличить объем переработки с 3 процентов до 50, а без раздельного сбора сделать это невозможно.

Министр рассказал, что все чаще инициатива селективно собирать мусор исходит от жителей, и привел в пример Мытищи, где система существует почти 10 лет. В Долгопрудном акции по раздельному сбору регулярно устраивают волонтеры .

" Жители сами смогут выбирать – пользоваться им мусоропроводом или перейти на раздельный сбор отходов. Мы не собираемся усложнять жизнь гражданам – запретов не будет, будут только стимулирующие меры", – подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области.

Глава ведомства уверен, что в течение максимум 10 лет Подмосковье полностью перейдет на разноцветные контейнеры. В один – «сухой» – попадут полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования: полимеры, бумага, металл, стекло и прочие. Во второй контейнер – «мокрый» – пищевые и растительные отходы, смет от уборки дворовой территории.