Расчистить путь молодоженам к ЗАГСу

Подробности Опубликовано: 10.02.2017 06:20 Автор: Кирилл Свояков

Инспекторы госадмтехнадзора вместе с представителями Главного управления ЗАГС Московской проверили состояние подходов и подъездов к зданию ЗАГС в Дубне. Акцию назвали «Порядок – дело общее».

К акции присоединились активисты молодёжного движения «Молодая гвардия Единой России».

Участники акции проехались и по местам основных достопримечательностей Дубны, которые в день свадьбы обычно посещают молодые пары.

Рейд начали с Дубненского ЗАГСа. Там к содержанию здания и прилегающей к нему территории нареканий не возникло. Однако нарушения тут же обнаружились на пешеходных тротуарах и автомобильных дорогах, ведущих к ЗАГСу. Они не были надлежащим образом очищены от уплотненного снега и не были обработаны противоголедными средствами.

Затем контролеры осмотрели «мост влюбленных» в Парке семейного отдыха. Мост был покрыт наледью и разрисован каракулями. Заснеженные подходы к мосту и к деревянному сердцу с надписью «Встреча навсегда» давно не видели дворника с лопатой.

На территории памятника В.И. Ленину у входа в канал имени Москвы инспекторы признали зимнюю уборку удовлетворительной. Но пещеходные дорожки не мешало бы обработать противогололедными средствами.

У ротонды на Комсосмольской набережной лавочки и пространство вокруг них не были очищены от снега.

– По фактам выявленных правонарушений дорожно-эксплуатационные службы и лица, ответственные за состояние и содержание памятных и достопримечательных объектов вызваны в территориальный отдел Госадмтехнадзора Московской области. В рамках возбуждаемых административных дел, установлены короткие сроки для устранения нарушений и приведения объектов в надлежащее состояние, – сообщила начальник надзорного ведомства Московской области Татьяна Витушева.