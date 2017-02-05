Жители сдали в утиль 10 тысяч новогодних елок

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Опубликовано: 05.02.2017 10:34
Автор: Никита Крутиков

Более 10 тысяч елей, сосен и пихт сдали жители Подмосковья в рамках акции по утилизации хвойных деревьев. Сбор отслуживших праздничных деревьев проводился в нескольких муниципальных образованиях Подмосковья: Реутове, Химках, Видном, Одинцове, Мытищах. В Дубне елки бросали где попало.

Традиционно пункты приема хвойных красавиц начали работу 14 января и вплоть по конца месяца. А мытищинцы начали выносить деревья уже начиная с 9 января.

И именно здесь — в городском округе Мытищи, как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, жители сдали для утилизации свыше шести тысяч ёлок. Сбор деревьев шел на всех 400 контейнерных площадках по раздельному сбору на придомовых территориях. 

Также большую активность проявили Химки. Здесь на трёх площадках было принято около двух тысяч новогодних деревьев. Эти ёлки получили новое применение — их отправили в контактные зоопарки и этнопарк «Кочевник» на нужды животных. В Реутове после новогодних праздников собрали почти тысячу хвойных деревцев. Как и в Мытищах, из них с помощью дробилки получили щепу, которая используется как компонент плодородного грунта при создании газонов.

Министр отметил, что акция по сбору деревьев — одна из составляющих проекта раздельного сбора отходов, который реализуется под эгидой минэкологии Московской области. С 2017 года на территории региона сразу в 13 больших подмосковных городах начнет внедряться двухконтейнерная система сбора твердых коммунальных отходов. 

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