Айсберги с улицы Куркоткина

Подробности Опубликовано: 04.02.2017 09:42 Автор: Кирилл Свояков

На улице Маршала Куркоткина в Наро-Фоминске выросли айсберги объемом 300 кубометров.

Микрорайон, в котором расположена улица с айсбергами, подведомствен Министерству обороны. Ледяные глыбы образовались там из-за подтопления территории улицы. Вода замерзла, на дороге образовался лёд толщиной 60 сантиметров.

Странно, что такая ситуация обеспокоила, кроме жителей города, только инспекторов госадмтехнадзора. По их предписанию улицу Маршала Куркоткина очистили от снега и наледи. С дорожного покрытия убрали более 300 кубометров льда, за что жители микрорайона выразили свою благодарность.

Если бы в Дубне инспекторы адмтехнадзора помогли очистить от местных айсбергов дворы и магистрали наукограда, рядовые жители города носили бы инспекторов во главе с их начальником Татьяной Витушевой на руках.