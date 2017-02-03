«Магнит» притягивает снежные массы

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Опубликовано: 03.02.2017 08:28
Автор: Кирилл Свояков

Более 30 нарушений обнаружили инспекторы адмтехнадзора во время проверки 55 торговых точек Дубны. Наиболее распространенными оказались некачественная очистка входных групп и прилегающих территорий от снега и наледи, ненадлежащее состояние фасадов зданий и объектов освещения.

Основными нарушителями стали сетевые магазины, рассказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Самым злостным нарушителем среди сетевиков остается сетевой гипермаркет «Магнит, что на проспекте Боголюбова у вокзала Большая Волга. Он привлекается к ответственности уже не впервые.

В отношении гипермаркета «Магнит» возбуждено и рассмотрено административное дело. Складирование снега осуществлялось без соблюдения, установленного нормативными правовыми актами порядка. Снежные массы общим объемом более 60 кубометров складировались у магазина в течении долгого времени. Накопление и складирование снега осуществлялось с начала зимы.

Учитывая, что гипермаркет пользуется большим покупательским спросом в городе и является местом массового посещения горожан, инспекторы будут осуществлять наблюдение за содержанием территории гипермаркета в плановом порядке. 

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