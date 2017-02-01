Благодаря Госадмтехнадзору в Дмитрове сменили "плохую" обслуживающую компанию

Подробности Опубликовано: 01.02.2017 10:30 Автор: Кирилл Свояков

Микрорайон ДЗФС в Дмитрове является самым проблемным жилым микрорайоном города. Инспекторы Госадмтехнадзора фиксируют здесь нарушения чистоты и порядка круглый год. Граждане многократно жаловались на обслуживающую организацию ООО «СК-Домстрой», работающую в этом районе и не выполняющую свои обязательства по уборке территории.

Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области неоднократно фиксировали в микрорайоне ДЗФС невыполнение работ по уборке снега с внутридворовых проездов и пешеходных зон. После обильных снегопадов и перепадов температуры на дорогах микрорайона образовывались ледяные выбоины и высокая колейность.

Организация, ответственная за уборку территории ООО «СК-Домстрой» неоднократно привлекалась Госадмтехнадзором к административной ответственности.

В связи с неудовлетворительным зимним содержанием территории микрорайона, Госадмтехнадзором было выдано администрации города Дмитров представление об устранении нарушений, в связи с чем в течение двух суток были очищены от льда придомовые территории домов 19 и 25.

– В результате проведения Госадмтехнадзором многочисленных рейдов с привлечением средств массовой информации и молодёжного парламента района, администрация, учитывая пожелания жителей, расторгла контракт на уборку с подрядной компанией ООО «СК-Домстрой». С 1 февраля работу по обслуживанию жилого фонда и придомовых территорий микрорайона начинает новый подрядчик. В Госадмтехнадзор уже поступило благодарственное письмо от жителей микрорайона, – рассказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Вот видите, и молодежный парламент может заниматься реальными и нужными делами, если подойти к делу с умом. Похоже, отделу по делам молодежи администрации Дубны не помешает взять мастер-класс в Дмитрове.