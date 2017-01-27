Коммунальную аварию в Дубне ликвидировали под надзором инспекции

Подробности Опубликовано: 27.01.2017 07:57 Автор: Никита Крутиков

В Дубне на проспекте Боголюбова утром 25 января прорвало магистральный трубопровод холодной воды. Вылившейся через канализационные люки и сквозь грунт водой подтопило главную дорогу центра города, а жители «китайской стены» (дома №15 на проспекте Боголюбова) лишились холодной воды.

В морозную погоду ситуация привела к обледенению проезжей части улицы и тротуара. Создалась аварийная обстановка на дороге.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники Госадмтехнадзора Московской области. Поскольку магистральный трубопровод находится в ведении Отдела главного энергетика Объединенного института ядерных исследований, руководству ОГЭ ОИЯИ выдали уведомление о вызове в территориальный отдел для установления причин аварии и условий, способствовавших подтоплению городского центра.

– Ликвидация подтопления, его последствий и приведение территории в порядок находится на особом контроле Госадмтехнадзора Московской области, – сообщила главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

Вода с проспекта Боголюбова была убрана к обеду 25 января. Без ее откачки невозможно было приступить к ремонту прорвавшей трубы водопровода. К вечеру 26 января авария была полностью ликивдирована. В квартирах жителей «китайской стены», сутки использовавших доставленную ОГЭ ОИЯИ питьевую воду из бочки, снова появилась водопроводная вода.