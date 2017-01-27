Коммунальную аварию в Дубне ликвидировали под надзором инспекции

Подробности
Опубликовано: 27.01.2017 07:57
Автор: Никита Крутиков

В Дубне на проспекте Боголюбова утром 25 января прорвало магистральный трубопровод холодной воды. Вылившейся через канализационные люки и сквозь грунт водой подтопило главную дорогу центра города, а жители «китайской стены» (дома №15 на проспекте Боголюбова) лишились холодной воды.

В морозную погоду ситуация привела к обледенению проезжей части улицы и тротуара. Создалась аварийная обстановка на дороге.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники Госадмтехнадзора Московской области. Поскольку магистральный трубопровод находится в ведении Отдела главного энергетика Объединенного института ядерных исследований, руководству ОГЭ ОИЯИ выдали уведомление о вызове в территориальный отдел для установления причин аварии и условий, способствовавших подтоплению городского центра.

– Ликвидация подтопления, его последствий и приведение территории в порядок находится на особом контроле Госадмтехнадзора Московской области, – сообщила главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

Вода с проспекта Боголюбова была убрана к обеду 25 января. Без ее откачки невозможно было приступить к ремонту прорвавшей трубы водопровода. К вечеру 26 января авария была полностью ликивдирована. В квартирах жителей «китайской стены», сутки использовавших доставленную ОГЭ ОИЯИ питьевую воду из бочки, снова появилась водопроводная вода.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Loading...
Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
ОКВЭД для налоговой декларации изменился

ОКВЭД для налоговой декларации изменился

Электрички между Москвой и Дубной сегодня задерживаются

Электрички между Москвой и Дубной сегодн…

Получите 100 миллионов рублей в год

Получите 100 миллионов рублей в год

Права водителя через госуслуги

Права водителя через госуслуги

Для строительства моста перекрывается улица в Дубне

Для строительства моста перекрывается ул…

Полиция обращается к старшеклассникам

Полиция обращается к старшеклассникам

Работодателей просят отозваться

Работодателей просят отозваться

Мошенники нацелились на доплату пенсионерам

Мошенники нацелились на доплату пенсионе…

Конкурс для оздоравливающейся молодежи

Конкурс для оздоравливающейся молодежи

Объявления

продам или меняю 2е квартиры
2350000,00 Руб
Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

1-ый кроссовер от УАЗа. в web-сети интернет появились иллюстрации нового автомобиля
В Роспатенте зарегистрирован индустриальный образец «автомобиля повышенной ...

Росстат: настоящие доходы граждан России в минувшем 2016 г снизились на 5,9%
В РФ к началу зимы 2016 г на 6,1% упали настоящие располагаемые валютные доходы ...

КНР создал многомиллиардный фонд для вложений денег в IT
В материалах агентства сообщается , что власти хотят сделать из Китая ведущего ...

С начала года страховщики продали 100 тысяч электронных полисов ОСАГО
Эти данные приводит русский союз автостраховщиков (РСА). В разрезе компаний ...

Руководство выделило 8,3 млрд руб. на строительство сельских дорог
578,7 млн руб. получит Татарстан из федерального бюджета РФ на строительство ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться