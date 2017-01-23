Дубне опять поставили «двойку» за уборку дорог от снега

Подробности Опубликовано: 23.01.2017 17:22 Автор: Никита Крутиков

Территориальные отделы Главного управления госадмтехнадзора Московской области поставили оценки качеству уборки дорог от выпавших снежных масс по всему Подмосковью.

Насколько лучше убраны от снега и наледи магистрали между городами Подмосковья по сравнению с внутригородскими дорогами, видит невооруженный глаз всякого автомобилиста и пассажира междугородного автобуса. Междугородные дороги сухие и чистые. Улицы же, скажем, в Дубне, зажатые валами снега и скользкие. А дворы многоэтажек – просто катастрофа. В соседнем Дмитрове ситуация намного лучше.

Чтобы повысить качество контроля за зимней уборкой дорог, территориальным отделам Госадмтехнадзора предложили оценить по шкале «хорошо», «удовлетворительно» и «плохо» качество зимней уборки автомобильных дорог, полос отвода и объектов придорожной инфраструктуры.

– Больше всего положительных оценок административно-технические инспекторы поставили уборке дорог федерального значения. Эти дороги проходят по территориям 43 из 68 муниципальных образований. В большинстве муниципалитетов вывозу снега с федеральных дорог дали оценку «хорошо», – рассказала о результатах «классной работы» своих подчиненных Главный адмтехинспектор Подмосковья Татьяна Витушева.

На «хорошо» оценили уборку федеральных трасс в 34-х муниципальных образованиях. На «удовлетворительно» оказались убраны дороги в 9 муниципалитетах. Оценку «плохо» не поставил никто.

Что касается региональных и муниципальных дорог, то большая их часть дотянула только до «троечки».

– Удовлетворительной была признана уборка дорог регионального значения в 40 муниципальных образованиях, а дорог муниципального значения – в 43-х, – уточнила Витушева.

Оценку «хорошо», по словам Витушевой, поставили за уборку от снега региональных и муниципальных дорог в Клинском и Зарайском муниципальных районах, а также в городских округах Химки, Орехово-Зуево, Электрогорск, Домодедово и Коломна.

Также положительно оценили уборку региональных автотрасс в Дмитровском и Коломенском районах, городских округах Балашиха и Озёры, а также дорог муниципального значения в городских округах Мытищи, Черноголовка, Серебряные Пруды, Пущино, Серпухов, Долгопрудный и Реутов.

Не соответствующей действующим нормам зимней уборки были признаны дороги регионального и муниципального значения в Солнечногорском, Истринском, Шатурском и Красногорском районах, а также городских округах Дзержинский и Котельники.

Вдобавок оценку «плохо» заслужили региональные дороги в Лыткарино, Долгопрудном, Лобне, Ивантеевке и Королеве, а также дороги муниципального значения в Можайском и Рузском муниципальных районах, городских округах Дубна, Звездный городок и Рошаль.