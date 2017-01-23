Если нет естественной горки, скатимся с деревянной!

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Опубликовано: 23.01.2017 10:13
Автор: Анастасия Григоренко

Детские зимние деревянные горки – лучшее развлечение в холодную пору! А безопасно ли это?

Инспекторы территориального отдела №1 Госадмтехнадзора Московской области совместно с активистами "Молодой гвардии" проверили безопасность недавно установленных деревянных горок в скверах имени Журавлева и Ветеранов.Деревянные горки для катания детей разместили в парках Дубны при поддержке городских предприятий. Результат проверки удовлетворил и инспекторов и активистов.
Зимние деревянные горки развевают скуку, дарят незабываемые впечатления детям и уже стали любимым местом активных игр любознательной детворы.
Но все же стоить помнить, что горка — место повышенной опасности, а не просто очередное развлечение на зимней прогулке наряду со строительством снеговиков и кормлением птиц!
Сегодня детские зимние деревянные горки стали доступней, разнообразней по размерам, дизайну и функциональному назначению. Их можно установить во дворе жилого массива, в парке развлечений, на территории детского сада или же в местах отдыха.

Главное – катаясь с горки, случайно не загнать занозу.

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