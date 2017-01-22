Госадмтехнадзор проверит вузы перед Днём российского студенчества
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- Опубликовано: 22.01.2017 05:54
- Автор: ОД
Сотрудники территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области накануне Татьяниного дня проверят, как содержат свои территории образовательные учреждения.
– При проверке административно-технические инспекторы будут обращать особое внимание на то, как содержатся подходы к зданиям, ограждения, объекты освещения, как ведется зимняя уборка территорий, кровель и лестничных сходов, – отметила главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
Она подчеркнула, что подобные проверки стали традиционными для Госадмтехнадзора.
– Как правило, в эти дни во многих образовательных учреждениях проходят торжественные мероприятия, которые посещают не только преподаватели и учащиеся, но и поздравляющие их гости. Мы проследим, чтобы в праздник все объекты на территории учебных заведений соответствовали правилам чистоты.