Госадмтехнадзор проверит вузы перед Днём российского студенчества

Подробности
Опубликовано: 22.01.2017 05:54
Автор: ОД

Сотрудники территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области накануне Татьяниного дня проверят, как  содержат свои территории образовательные учреждения.

– При проверке административно-технические инспекторы будут обращать особое внимание на то, как содержатся подходы к зданиям, ограждения, объекты освещения, как ведется зимняя уборка территорий, кровель и лестничных сходов, – отметила главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

Она подчеркнула, что подобные проверки стали традиционными для Госадмтехнадзора.

– Как правило, в эти дни во многих образовательных учреждениях проходят торжественные мероприятия, которые посещают не только преподаватели и учащиеся, но и поздравляющие их гости. Мы проследим, чтобы в праздник все объекты на территории учебных заведений соответствовали правилам чистоты.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Loading...
Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Для строительства моста перекрывается улица в Дубне

Для строительства моста перекрывается ул…

Полиция обращается к старшеклассникам

Полиция обращается к старшеклассникам

Работодателей просят отозваться

Работодателей просят отозваться

Мошенники нацелились на доплату пенсионерам

Мошенники нацелились на доплату пенсионе…

Конкурс для оздоравливающейся молодежи

Конкурс для оздоравливающейся молодежи

Семинар в налоговой для всех. Бесплатный

Семинар в налоговой для всех. Бесплатный

Участковые Дубны хотят отчитаться перед народом

Участковые Дубны хотят отчитаться перед …

Директорам школ пора заявлять в ОИЯИ о лучших учителях

Директорам школ пора заявлять в ОИЯИ о л…

Предпринимателям пора отчитаться об отходах

Предпринимателям пора отчитаться об отхо…

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

В столице РФ ликвидирован угрожавший гранатой обидчик
СК РФ по Москве, в которой многих людей в последнее время все чаще интересует ...

Аренда «однушки» в РФ в 2016 г сильнее всего подорожала в Крыму
В IV квартале следующего года в Екатеринбурге доля спроса на однокомнатные ...

Один из пострадавших от взрыва на Бийском олеумном заводе скончался в клинике
«Четверо работников учреждения получили травмы, утром в среду скончался 2-ой ...

Microsoft назвала дату предотвращения поддержки Windows 7
В компании Microsoft сообщили о сроках окончания работы ОС Windows 7, как ...

ГЖД увеличило погрузку на 3,2 процента в 2016-ом
Об этом в конце рабочей недели сказали в пресс-центре СвЖД. В прошлом 2016 году, ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться