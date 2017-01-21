Гром грянул, и дороги в Дубне решили почистить

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Опубликовано: 21.01.2017 07:43
Автор: Кирилл Свояков

Случившаяся 15 января смертельная авария на Большеволжской улице в Дубне, наконец, заставила администрацию города присмотреться к качеству уборки городских улиц.

Похоже, сотрудникам муниципального управления ЖКХ все-таки удалось заметить, что лежащие с ноября по обе стороны дорог снеговые валы у бордюров сузили дорожное пространство на целую полосу. Машинам, выезжающим на улицу Дачную и на проспект Боголюбова из дворов домов, приходится выруливать сразу на крайнюю левую полосу вместо крайней правой полосы. И всякий раз при этом водители этих машин подвергаются опасности столкнуться с едущим по проспекту Боголюбова и по улице Дачной транспорту.

То же самое происходит и на других улицах Дубны, включая Большеволжскую.

Муниципальная комиссия по безопасности дорожного 19 января под руководством нового куратора ЖКХ Дубны, замруководителя администрации Маскима Данилова придумала план действий для обеспечения безопасного движения на улице Большеволжской. План предусматривает установку на дороге «лежачих полицейских» и знаков, ограничивающих скорость движения на опасном повороте до 40 км/ч у въезда на Большеволжскую. Кроме этого, город взял на себя обязательства чистить улицу от снега, несмотря на то, что она закреплена за правительством региона.

Видимо, одновременно комиссия решила взяться и за нормальную очистку улиц, закрепленных за муниципалитетом. Во всяком случае, на следующий день после заседания комиссии, 20 января, на улицу Дачную и проспект Боголюбова выехал бульдозер в паре с роторным погрузчиком снега. Бульдозер отодвигал валы снега от бордюра, а роторный погрузчик подбирал отодвинутый снег на конвейер своими механическими «ручками» и сгружал его с конвейера прямо в подъезжающие «камазы». Ура!

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