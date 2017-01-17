Адреса для сдачи новогодних елок
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- Опубликовано: 17.01.2017 13:02
- Автор: ОД
Минэкологии информирует об адресах пунктов приема новогодних елей и сосен в муниципалитетах Подмосковья.
С 14 января в ряде муниципальных образований Подмосковья начали работу пункты по приему новогодних елей и сосен. По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, прием и дальнейшая утилизация деревьев является одной из составляющих проекта по введению раздельного сбора отходов в регионе.
Новогодние ели и сосны можно сдать на утилизацию по следующим адресам.
Реутов:
- ул.Новогиреевская, д.10;
- ул.Котовского, д.11;
- ул.Молодежная, д.5;
- ул.Победы, д.2.
Химки:
- сквер Дружбы народов;
- ЖК «Новосходненский»;
- ЖК «Город набережных»;
- ул. Ивана Федорова, у д. 5.
Видное:
- ул. Заводская, 15 (21 января).
Одинцово:
- ул. Кутузовская, 2, у входа в парк (13.00-15.00);
- ул. Северная, 10 (одновременно с акцией по приему вторсырья);
- ул. Чистяковой, 1.
Мытищинский район:
- поселок Лесопаркхоза Клязьминский, 1 (до 15 января).
В Мытищах елки можно сдать на 400 контейнерных площадках, где осуществляется раздельный сбор мусора.