Адреса для сдачи новогодних елок

Подробности Опубликовано: 17.01.2017 13:02 Автор: ОД

Минэкологии информирует об адресах пунктов приема новогодних елей и сосен в муниципалитетах Подмосковья.

С 14 января в ряде муниципальных образований Подмосковья начали работу пункты по приему новогодних елей и сосен. По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, прием и дальнейшая утилизация деревьев является одной из составляющих проекта по введению раздельного сбора отходов в регионе.

Новогодние ели и сосны можно сдать на утилизацию по следующим адресам.

Реутов:

- ул.Новогиреевская, д.10;

- ул.Котовского, д.11;

- ул.Молодежная, д.5;

- ул.Победы, д.2.

Химки:

- сквер Дружбы народов;

- ЖК «Новосходненский»;

- ЖК «Город набережных»;

- ул. Ивана Федорова, у д. 5.

Видное:

- ул. Заводская, 15 (21 января).

Одинцово:

- ул. Кутузовская, 2, у входа в парк (13.00-15.00);

- ул. Северная, 10 (одновременно с акцией по приему вторсырья);

- ул. Чистяковой, 1.

Мытищинский район:

- поселок Лесопаркхоза Клязьминский, 1 (до 15 января).

В Мытищах елки можно сдать на 400 контейнерных площадках, где осуществляется раздельный сбор мусора.