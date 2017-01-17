Пять тысяч жалоб за неделю

Подробности Опубликовано: 17.01.2017 05:39 Автор: Кирилл Свояков

Почти 5 тысяч жалоб через «Добродел» поступило в Госадмтехнадзор в первую рабочую неделю 2017 года.

Из администраций муниципальных образований Московской области за неделю в Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области поступило и рассмотрено 4957 проектов ответов на обращения жителей, поступившие на портал «Добродел».

– Для отправки в адрес обратившихся за помощью жителей было согласовано около 4,7 тысяч предложенных вариантов ответов. 293 ответа отправлены в муниципалитеты на доработку. Таким образом, на минувшей неделе, ответы на свои вопросы получили 94% граждан, обратившихся на «Добродел» по вопросам чистоты, порядка и благоустройства, – пояснила Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

Глава областного Госадмтехнадзора подчеркнула, что традиционно в зоне особого внимания жителей Московской области зимняя уборка территорий и населенных пунктов региона.

– За неделю по обращениям жителей осуществлена уборка снега в 614 дворах, очищено от снега и наледи 346 тротуаров, устранены 105 угроз падения снега или льда с крыш и кровель зданий. Все эти вопросы входят в пятерку наиболее часто задаваемых жителями региона, – отмечает Витушева.

Помимо этого, в результате отработки поступивших через «Добродел» обращений по категориям, относящимся к зоне ответственности административно-технического надзора, восстановлено 220 объектов освещения, осуществлена уборка 182 дворов и территорий, ликвидировано 87 несанкционированных свалок и навалов мусора. Также, восстановлено 49 детских площадок, удалено 28 аварийных деревьев, установлено 27 ограждений, препятствующих заезду на детские площадки, эвакуировано 8 бесхозных автомобилей, демонтировано 3 незаконно установленных гаража.

Витушева отметила, что администрациями муниципальных образований пропущены сроки, отведенные на подготовку ответов по 373 поступившим обращениям. Безусловным «лидером» по просроченным ответам стали должностные лица администрации Солнечногорского муниципального района, на долю которых пришлось около 70% просрочек. Кроме того, большое количество пропущенных сроков по вопросам чистоты, порядка и благоустройства отмечается в Пушкинском, Ногинском и Волоколамском районах, а также городских округах Красноармейск, Звенигород, Долгопрудный и Пущино. Чаще всего Госадмтехнадзор фиксирует пропуск сроков при рассмотрении вопросов по некачественной уборке снега во дворах, нарушениям правил очистки тротуаров от снега и наледи, некачественной зимней уборке крыш и кровель, а также по неработающим фонарям освещения.