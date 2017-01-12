Тащите вашу елку для пользы дела

Подробности Опубликовано: 12.01.2017 06:47 Автор: Кирилл Свояков

Дубне не так повезло, как жителям Мытищ, Реутова, Химок и Фрязина. Эти четыре города Подмосковья предложили своим обитателям централизованно сдать новогодние елки в специальных пунктах приема.

Акция приема нговогодний елок – одна из составляющих проекта раздельного сбора отходов, который реализуется под эгидой минэкологии Московской области.

По словам главы ведомства Александра Когана, удобнее всего будет мытищинцам: елки у них принимают с 9 января. В шаговой доступности от домов на 400 контейнерных площадках, где ведется раздельный сбор мусора, любой желающий сможет оставить свою вышедшую в тираж лесную красавицу. Мытищи на сегодняшний день являются лидером по организации раздельного сбора мусора в Подмосковье.

Сданные жителями елки пойдут в переработку и станут после этого специальным компонентом плодородного грунта.

Во Фрязине организуют 10 площадок приема елок, в Химках – три.

Кроме сдачи елок в переработку, жители Химок примут участие в экологической акции «Дарим елки зоопаркам»: все собранные деревья будут переданы в контактные зоопарки и этнопарк «Кочевник».

Реутов для удобства сбора елок разделен на две части. В каждой из них откроется одна площадка для желающих доставить туда елку. Один из пунктов приема организуют у станции метро «Новокосино».

Александр Коган напомнил, что в 2017 году раздельный сбор мусора начнется в 13 подмосковных городах: Волоколамске, Красногорске, Солнечногорске, Химках, Дубне, Мытищах, Ивантеевке, Ногинске, Балашихе, Шатуре, Домодедово, Озерах и Подольске.