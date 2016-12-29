Спонсоры не дали Дубне утонуть в снегу

Подробности Опубликовано: 29.12.2016 06:31 Автор: Светлана Козлова

Вывоз снега, сгребенного с дорог, активизировали в Дубне с помощью штрафов и спонсоров.

Зима в этом году показала, что в Дубне, с одной стороны, есть технологии, позволяющие очищать дороги и тротуары от снега до асфальта и плиток даже в непогоду, с другой стороны, не хватает сил и расторопности все это делать.

Если бы не подключившиеся к уборке городские предприятия и организации, левый берег утонул бы в снежных навалах на обочинах дорог, у школ, поликлиник и во дворах. На правом берегу тоже было (и остается) к чему придраться. Подхлестнули деятельность по вывозу снега также штрафы, наложенные госадмтехнадзором на городскую администрацию и дорожно-эксплуатационные службы.

Как рассказали в территориальном отделе госадмтехнадзора, больше всего нарушений в нормах очистки от снега и наледи автодорог обнаружили на улицах Центральной, Мира, Дачной, Свободы, Карла Маркса, Сахарова, Березняка, Векслера, Вокзальной, Балдина, Вернова и других. Зауженные проезжие части, «каша» из снега и песочной смеси повышали риск возникновения ДТП.

За эти нарушения в отношении дорожно-эксплуатационной службы и администрации Дубны, ответственной за проведение зимней уборки на городских дорогах, возбуждено более 15 административных дел. На сегодняшний день многие нарушения устранены: дороги очищены от снега и наледи и обработаны противогололедными реагентами. Госадмтехнадзор предупредил, что за нарушение указанных в предписании сроков устранения непорядка, будут возбуждены дела за неисполнение предписаний и направлены для рассмотрения в суд. Прокуратуры также проводит надзорные мероприятия и по их итогам уже возбудила четыре административных дела.

Помогли исполнить в срок предписания надзорных органов пришедшие на помощь городу предприятия ГосМКБ «Радуга», ПТО ГХ и МАУ «Городские парки». Они не только предоставили технику, но и привлекли к уборке сотрудников, которые трудились на вывозке снега всю неделю. В результате очистили от снежных навалов площадь Космонавтов, улицу Макаренко и въезд на станцию «скорой помощи». Убрали снежные залежи возле школы №1и с улицы Володарского. Вывезли снег с улицы Сахарова и очистили дорогу, ведущую к поликлинике №1 на Большой Волге.