Ненадлежащая зимняя уборка подвела Дубну под монастырь

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Опубликовано: 20.12.2016 07:40
Автор: Никита Крутиков

В Дубне за короткий период госадмтехнадзор возбудил 40 административных дел за некачественную и несвоевременную уборку снега и наледи с дорог и кровель нежилых зданий. Провинившиеся оштрафованы на общую сумму 350 000 рублей.

В Дубне в отношении дорожных, коммунальных  служб и прочих организаций, обязанных обеспечивать надлежащее состояние территорий и зданий  зимой, инспекторы госадмтехнадзора возбудили более 40 административных дел, по которым вынесено 12 предупреждений и назначены штрафы на сумму  350 000  рублей. Провинившиеся оштрафованы за некачественную и несвоевременную уборку снега и наледи.

С началом снегопадов инспекторы ежедневно осуществляют мониторинг поднадзорной территории. Во время инспекций в первую очередь осматривают места общественного пользования и социально значимые объекты – магазины, поликлиники, школы, детсады и т.д.

В дубненском отделе госадмтехнадзора перечислили факты нарушений зимней уборки в Дубне – это несвоевременная и ненадлежащая очистка от снега и наледи тротуаров, пешеходных зон, остановочных павильонов и наличие на кровлях обледенений и снежных козырьков. Всё это может стать очагом травматической опасности. Вдобавок Дубна прямо-таки утопала (заметим, и продолжает утопать) в горах снега, сгребенного с дорог и тротуаров и не вывезенного во время на снежную свалку. К ликвидации «складов» снега вдоль дорог и парковочных карманов пришлось подключить прокуратуру. Также Дубна попала в список поселений Подмосковья, где больше всего нарушений по уборке кровель нежилых зданий.

 

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