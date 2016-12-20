Талдомчане уверены, что в городе промышляют волки

Подробности Опубликовано: 20.12.2016 07:36 Автор: Светлана Козлова

В Талдоме все никак не утихают слухи по поводу волков. Ходят, мол, по городу, хватают собак у зазевавшихся хозяев, ловят бездомных кошек. Охотники утверждают, что это не волки, а одичавшие собаки, но жители с ними не соглашаются.

Всё началось с печальной истории. В конце ноября талдомчане Александр и Татьяна отправились выгуливать собаку чихуахуа. Не успели отойти от дома, как к их любимцу подбежал волк, схватил бедолагу и, протащив несколько метров, растерзал на глазах у хозяев.

Дело происходило на закате дня на улице Железнодорожной – самой окраине Талдома. Татьяна и Александр уверены, что это был волк. Через несколько дней они вновь увидели этого же волка на той же улице. 1 декабря Александр сообщил о волках в «Добродел». К этому времени другие талдомчане повстречали волков на улице Луговой, Космонавтов, Трудовой и в деревне Дубровка.

После коллективной жалобы в «Добродел» специалисты из охотничьего хозяйства обошли окрестности города, но волчьих следов не встретили. Охотники утверждают, что даже если волки и забредают на окраины поселений, они никогда не покажутся на глаза людям. А встретить их на городских улицах вообще из области невероятного. По мнению охотников, люди приняли за волков крупных одичавших собак, гонимых голодом ближе к жилью и промышляющих зазевавшимися собратьями помельче.

Впрочем, одичавшая стая собак, пожалуй, столь же страшна, как и волчья, поэтому жители Талдома с опаской ходят по малолюдным улицам городской окраины.