Приглашаем на диспансеризацию в субботу

Подробности
Опубликовано: 12.09.2018 00:01
Автор: ОД

Уважаемые посетители! 15 сентября, в субботу, в ГАУЗ МО "Дубненская городская больница" состоится Единый день диспансеризации. Мы приглашаем всех желающих в поликлинику на правом берегу по адресу: ул. 9 мая, д.7В, с 9.00 до 13.00 пройти диспансеризацию и узнать состояние своего здоровья.

Диспансеризации в 2018 году подлежат родившиеся в 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1067, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1049, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928 годах.

Всех остальных приглашаем пройти профилактические медицинские осмотры!

Дубненская городская больница

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Налоговый инспектор поясняет: грядет рас…

Специалисты налоговой службы помогают гражданам разбираться в ситуациях, связанных с исполнением нал...

Не берите в руки вакцину для хищников

Уважаемые жители и гости городского округа Дубна! ГБУВ МО "Территориальное ветеринарное управление №...

Приглашаем на диспансеризацию в субботу

Уважаемые посетители! 15 сентября, в субботу, в ГАУЗ МО "Дубненская городская больница" состоится Ед...

Национальный исследовательский фонд из Ю…

На встрече с директором Объединнного института ядерных исследований Виктором Матвеевым 6 сентября за...

НПО "Криптен" номинирован на к…

Дубненский центр занятости населения объявил о том, что АО "НПО "Криптен" победило в отборочном этап...

Реклама

Объявления

Новости бизнеса

Аппаратно-программные комплексы резидента ОЭЗ …

Программно-технические средства оповещения населения собст...

УК устранила протечку по обращению жителя в жилинс…

Государственная жилищная инспекция Московской области сообщи...

Денис Буцаев: "Для Подмосковья развитие ОЭЗ …

6 сентября глава инвестиционного блока Подмосковья Денис Б...

Cистемы бесперебойного питания из Дубны прошли исп…

Собственную разработку в сфере российской электроэнергетик...

Перспективы развития предпринимательства в регионе…

27 августа в «Крокус Сити Холле» в Красногорске состоялся ...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

 

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться