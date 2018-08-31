В Дубне клещи особенно активны

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Опубликовано: 31.08.2018 00:12
Автор: ОД

Роспотребнадзор Московской области сообщил, что в середине августа за неделю в больницы обратились 419 человек, укушенных клещами, 128 из них - дети. Некоторые клещи из исследованных в лабораториях в это лето оказались носителями опасных микробов.

Всего было изучено 7,5 тысяч клещей. Из них некоторые оказались переносчиками заболеваний, опасных для человека:

  • иксодовый клещевой боррелиоз - 13,3% проб,
  • гранулоцитарный анаплазмоз человека - 2,5%,
  • моноцитарный эрлихиоз человека - 0,17%,
  • клещевой энцефалит - не выявлен.

Будьте внимательны! Чаще всего противные насекомые присасываются к человеку на территории городских округов Дубна и Талдом, в Орехово-Зуево,  Павлово-Посадском, Рузском и Дмитровском районах. Но иногдда случаи регистрируются и по всей области.

Для профилактики заражения акарицидные обработки от клещей сделаны в Московской области на территории 2 700 гектаров, в том числе на 1 452,5 гектарах - в летних оздоровительных лагерях, с учётом кратности обработок.

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