В Дубне клещи особенно активны
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- Опубликовано: 31.08.2018 00:12
- Автор: ОД
Роспотребнадзор Московской области сообщил, что в середине августа за неделю в больницы обратились 419 человек, укушенных клещами, 128 из них - дети. Некоторые клещи из исследованных в лабораториях в это лето оказались носителями опасных микробов.
Всего было изучено 7,5 тысяч клещей. Из них некоторые оказались переносчиками заболеваний, опасных для человека:
- иксодовый клещевой боррелиоз - 13,3% проб,
- гранулоцитарный анаплазмоз человека - 2,5%,
- моноцитарный эрлихиоз человека - 0,17%,
- клещевой энцефалит - не выявлен.
Будьте внимательны! Чаще всего противные насекомые присасываются к человеку на территории городских округов Дубна и Талдом, в Орехово-Зуево, Павлово-Посадском, Рузском и Дмитровском районах. Но иногдда случаи регистрируются и по всей области.
Для профилактики заражения акарицидные обработки от клещей сделаны в Московской области на территории 2 700 гектаров, в том числе на 1 452,5 гектарах - в летних оздоровительных лагерях, с учётом кратности обработок.