Выбираем школьную форму

Подробности Опубликовано: 29.08.2018 01:07 Автор: ОД

Чем руководствоваться в покупке школьной формы, кроме фактора "нравится/не нравится" (ребенку)? Специалисты Роспотребнадзора поясняют мамам и папам.

Самое важное в покупке школьной формы или выборе ткани для ее пошива - убедиться, что в материале изделия содержится достаточное количество натуральных, "дышащих" материалов.

Одежда должна поддерживать температуру тела, быть паро- и воздухопроницаемой, а иначе маленькому человеку могут грозить не только разные виды дерматитов, но и снижение иммунитета по отношению к ОРВИ и ОРЗ.

Помимо этих опасностей, одежда из полностью синтетических материалов, которую ребенок носит изо дня в день, может грозить ему аллергией на пыль и насекомых, а также повышенной утомляемостью и раздражительностью из-за накопления статического электричества. Синтетики в составе школьной формы, добавляют уже специалисты другой структуры, Роскачества, должно содержаться строго не более 40%; также от предмета школьного гардероба не должен исходить резкий запах. В малом количестве она не дает эффекта полиэтиленового пакета, надетого на тело, а просто позволяет рубашкам, брюкам, юбкам лучше держать форму и не мяться.

Также стоит обратить внимание ярлычок одежды в месте, где указывается способ ухода за изделием: необходимо, чтобы разрешена была не только химическая чистка, но и стирка.

Вся школьная форма, предложенная к продаже, должна иметь сертификат соответствия, который покупатель вправе попросить показать продавца.

Для теплого сезона лучше всего подойдет одежда из льна и хлопка, для зимы - из шерсти и кашемира.

Кроме того, не нужно забывать и о покрое изделий: ведь ребенку должно быть удобно ходить и сидеть в своей повседневной одежде, ни в коем случае пусть элементы школьной формы не будут тесными.

"Подберите для ребёнка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели, - заключает ведомство. - Для мальчиков это запасные брюки к форме и две-три однотонные рубашки, для девочек — запасная юбка или платье, две-три однотонные блузки".