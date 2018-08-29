Выбираем школьную форму

Подробности
Опубликовано: 29.08.2018 01:07
Автор: ОД

Чем руководствоваться в покупке школьной формы, кроме фактора "нравится/не нравится" (ребенку)? Специалисты Роспотребнадзора поясняют мамам и папам.

Самое важное в покупке школьной формы или выборе ткани для ее пошива - убедиться, что в материале изделия содержится достаточное количество натуральных, "дышащих" материалов.

Одежда должна поддерживать температуру тела, быть паро- и воздухопроницаемой, а иначе маленькому человеку могут грозить не только разные виды дерматитов, но и снижение иммунитета по отношению к ОРВИ и ОРЗ.

Помимо этих опасностей, одежда из полностью синтетических материалов, которую ребенок носит изо дня в день, может грозить ему аллергией на пыль и насекомых, а также повышенной утомляемостью и раздражительностью из-за накопления статического электричества. Синтетики в составе школьной формы, добавляют уже специалисты другой структуры, Роскачества, должно содержаться строго не более 40%; также от предмета школьного гардероба не должен исходить резкий запах. В малом количестве она не дает эффекта полиэтиленового пакета, надетого на тело, а просто позволяет рубашкам, брюкам, юбкам лучше держать форму и не мяться.

Также стоит обратить внимание ярлычок одежды в месте, где указывается способ ухода за изделием: необходимо, чтобы разрешена была не только химическая чистка, но и стирка.

Вся школьная форма, предложенная к продаже, должна иметь сертификат соответствия, который покупатель вправе попросить показать продавца.

Для теплого сезона лучше всего подойдет одежда из льна и хлопка, для зимы - из шерсти и кашемира.

Кроме того, не нужно забывать и о покрое изделий: ведь ребенку должно быть удобно ходить и сидеть в своей повседневной одежде, ни в коем случае пусть элементы школьной формы не будут тесными.

"Подберите для ребёнка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели, - заключает ведомство. - Для мальчиков это запасные брюки к форме и две-три однотонные рубашки, для девочек — запасная юбка или платье, две-три однотонные блузки".

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Выбираем школьную форму

Чем руководствоваться в покупке школьной формы, кроме фактора "нравится/не нравится" (ребенку)? Спец...

Налоговый инспектор поясняет: Порядок на…

Специалисты налоговой службы помогают гражданам разбираться в ситуациях, связанных с исполнением нал...

В Дубне будут площадки для выгула собак

Пару недель назад ОД подала предложение в фейсбучной группе администрации Дубны сделать в Дубне площ...

Победителей премии «наше Подмосковье» уж…

Имена победителей ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье» публике еще не огласили. Однако...

Месячник против наркотиков

С 1 по 30 сентября 2018 года на территории города Дубны планируется проведение общегородского ...

Реклама

Объявления

Новости бизнеса

Встреча бизнеса с главой города

20 августа в Торгово-промышленной палате Дубны состоялась уж...

Производство линейных ускорителей в ОЭЗ "Дубн…

Представители Varian Medical Systems (США) и резидента ОЭЗ...

В ОЭЗ «Дубна» обсудили перспективы развития произ…

Состояние и перспективы развития производства медицинских ...

Индексируют зарплату бюджетникам

Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев издал Распоряжен...

На встречу с главой города приглашают бизнес

Торгово-промышленная палата города Дубны и администрация гор...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

 

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться