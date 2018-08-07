Почти полчаса сна крадет высокоскоростной интернет

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Опубликовано: 07.08.2018 00:54
Автор: Кирилл Свояков

Подозрительную прямую зависимость выявили социологи и экономисты из США и Италии. Проанализировав данные 10 869 наблюдений, собранных с 5 587 участников исследования трудоспособного возраста, они пришли к довольно банальному выводу, что человек, имеющий доступ к высокоскоростному интернету, спит меньше других - в среднем, на 25 минут в сутки.

Исследование напечатано в Journal of Economic Behavior & Organization.

Обладатели высокоскоростного подключения (DSL) ко Всемирной Сети в возрасте от 18 до 59 лет в среднем спят меньше почти на полчаса в день и к тому же, по собственому признанию, хуже высыпаются.

Исследование не доказывает, что существует знак равенства между "плохо спать" и "много сидеть в интернете", но ученые предполагают, что эта связь все-таки есть, и обусловлена она зависимостью от онлайн-игр, сёрфинга, соцсетей, а также нарушением биологических ритмов сна из-за возбуждающего воздействия на психику экранной подсветки.

"Люди с доступом к DSL... значительно менее склонны спать от семи до девяти часов, рекомендованных научным сообществом, и менее вероятно, что им будет достаточно того времени, которое они уделяют сну", - подводит итог соавтор эксперимента, профессор демографии в университете Боккони,  Франческо Биллари.

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