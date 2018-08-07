Почти полчаса сна крадет высокоскоростной интернет

Обладатели высокоскоростного подключения (DSL) ко Всемирной Сети в возрасте от 18 до 59 лет в среднем спят меньше почти на полчаса в день и к тому же, по собственому признанию, хуже высыпаются.

Исследование не доказывает, что существует знак равенства между "плохо спать" и "много сидеть в интернете", но ученые предполагают, что эта связь все-таки есть, и обусловлена она зависимостью от онлайн-игр, сёрфинга, соцсетей, а также нарушением биологических ритмов сна из-за возбуждающего воздействия на психику экранной подсветки.

"Люди с доступом к DSL... значительно менее склонны спать от семи до девяти часов, рекомендованных научным сообществом, и менее вероятно, что им будет достаточно того времени, которое они уделяют сну", - подводит итог соавтор эксперимента, профессор демографии в университете Боккони, Франческо Биллари.