Лечебный корпус в Дубне достроят, как обещано: к концу 2018 года

Подробности Опубликовано: 11.06.2018 08:46 Автор: Наталия Теряева

Через полгода должен быть достроен и передан медикам и пациентам новый лечебный корпус Дубненской горбольницы. Проконтролировать ход строительства лечебного корпуса в Дубну приезжал 9 июня первый заместитель министра строительного комплекса Подмосковья Александр Анатольевич Доманов.

Замминистра как представитель закачика строительства – правительства Московской области – провел оперативное совещание в штабе строительства с участием первых лиц администрации Дубны. Текущее положение дел на всех участках строительства подробно, по перечню из полутора десятка требующих немедленного решения вопросов, обсудил со всеми участниками совещания руководитель проекта строительства С.В.Гузенко.

Проект сложен тем, что строителям приходится фактически реконструировать брошенное недостроенное здание. Его понадобилось перепроектировать, чтобы лечебный корпус в готовом виде соответствовал современным требованиям – они значительно выше тех, что предъявлялись к изначальному проекту.

Для оснащения лечебного корпуса современным оборудованием все семь операционных пришлось разместить на верхнем – седьмом – этаже. Потребовалось расширить все вентлияционные шахты – их теперь прорезают в бетоне заново. Укреплены с помощью современных технологий все бетонные перекрытия семиэтажного здания. Для размещения инженерной инфраструктуры операционных разобрана прежняя крыша шатрового типа и вместо нее надстроен технический этаж с плоской крышей. Крыша будет с подогревом, чтобы обезопасить мощную и сложную вентиляционную систему здания от попадания снега и намерзания льда.

Строительные работы начались в январе текущего года. С тех пор в здании лечебного корпуса многое изменилось. Старая крыша разобрана, новый технический этаж достроен. Демонтированы внутри здания кирпичные перегородки, не соответствующие современным требованиям. Вместо них, согласно новому проекту, начался монтаж гиспокартонных перегородок с утеплением и звукоизоляцией.

Как выразились строители на совещании, идет нарезка помещений. Завершаются цементные стяжки пола.

Одновременно ведутся фасадные работы. На 70% наружная поверхность здания окутана утеплителем, установлены 50% керамогранитных кассет фасада и 45% оконных обрамлений. Уже доставлены и ждут установки оконные блоки для операционных. Оконные блоки здания будут алюминиемыми, противопожарными. Монтаж окон займет три недели. Закрытие теплового контура здания планируется к 15 июля.

Идет гидроизоляция фундамента здания – территория подтапливается почвенными водами. Пристенный дренаж будет отводить воду принудительно – с помощью насосов.

Здание будет оснащено резервной котельной, которую установят за моргом ДГБ.

Строители не сомневаются, что успеют все работы выполнить в намеченные сроки – к 25 декабря 2018 года. «Очень важно, что мы идем в графике, – отметил руководитель проекта строительства С.В.Гузенко. – Надеюсь, что все получится. Удорожание проекта произошло из-за того, что объем реконструкции здания потребовал усиления его конструкций».

«Работа идет в графике, – подтвердил после совещания глава Дубны М.Н.Данилов. – Ситуация выровнялась. Ситуацию оцениваю как стабильную. Медицинское оборудование заказано».

«Времени на раскачку нет, – напомнил строителям замминистра А.А.Доманов. – Каждый день должен быть эффективным».