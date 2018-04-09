График выездных вакцинаций животных против бешенства

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Опубликовано: 09.04.2018 09:14
Автор: ОД

В апреле на территории Дубны ветеринарная служба будут проводить бесплатную выездную вакцинацию домашних животных во всех районах города. 

Не ленитесь и приводите ваших питомцев. Лень может обернуться заражением животного бешенством, которое он может передать вам. Бешенство неизлечимо. Оно смертельно для заболевшего.

График вакцинации:

19.04.2018

мкрн Большая Волга

1)14.00-16.00 вакцинация ул. Вокзальная, ул. Энтузиастов ,ул. Луговая, ул. Школьная, ул. 9 Мая будет проходить возле СК «Руслан»

2)16.00-18.00 вакцинация ул .Попова, ул. Станционная, ул. Вернова будет проходить возле дома пр-т Боголюбова 27А

20.04.2018

мкрн Чёрная Речка

1)14-.00-18.00 вакцинация ул. Дачная, пр-т Боголюбова, ул. Понтекорво, ул. Интернациональная, ул. Лесная, Дачный переулок будет проходить возле

магазина «У Друзей» ул. Понтекорво 9

26.04.2018

мкрн Институтская часть

1)14.00-16.00 вакцинация ул. Строителей 1, ул. Сахарова, ул. Молодёжная, ул. Франка будет проходить возле ВЦ Парус

2) 14.00-18.00 вакцинация ул. Мичурина, ул. Векслера, ул. Вавилова, ул. Блохинцева, ул. Мещерикова, ул. Флера, ул. Мира будет проходить возле дома №1 по ул. Ленинградская

27.04.2018

Левый берег,

1)14.00-16.00 вакцинация Северный пер-к г, ул. Тверская, ул. Октябрьская, ул. Свободы будет проходить возле главного входа СНТ «Репка»

2)16.00-18.00 вакцинация ул. Радужная, ул. Ла Кросс, Школьный проезд, Октябрьский проезд, ул. Спортивная, ул. Калинина, ул. Орджоникидзе будет проходить на пересечении ул. Жуковского и Безымянной ул.

Государственная ветеринарная служба г. Дубна, Коммунальный проезд, д. 5   Тел. для справок 219-65-05, 8 926 601 54 76. Время работы с 9.00-21.00 без выходных.

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