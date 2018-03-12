Пройдет очередной день диспансеризации

Подробности Опубликовано: 12.03.2018 13:58 Автор: ОД

Уважаемые посетители ДГБ! 17 марта 2018 года, в субботу, в ГАУЗ МО "Дубненская городская больница" состоится Единый день диспансеризации. Мы приглашаем всех желающих, имеющих соответствующий год рождения, в поликлинику на левом берегу затем, чтобы узнать состояние своего здоровья.

Адрес поликлиники: ул. Карла Маркса, д.30, время проведения диспансеризации: с 9.00 до 13.00.

Диспансеризации в 2018 году подлежат родившиеся в 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1067, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1049, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928 годах.

Всех остальных приглашаем пройти профилактические медицинские осмотры!