Корпус на миллиард

Подробности Опубликовано: 12.01.2018 19:27 Автор: Наталия Теряева

Строящийся с 2008 года хирургический корпус Дубненской горбольницы будет сдан в эксплуатацию 25 декабря 2018 года. Об этом стало известно сегодня, 12 января, во время осмотра здания главой Дубны в сопровождении журналистов и руководителей больницы.

Под окнами недостроенного хирургического корпуса высилась громадная куча новых красных кирпичей, целых и в осколках. Кучу было видно с территории горбольницы – она поднялась выше окружающего стройку забора. Гора кирпичей все время пополнялась новыми пришельцами. Они стремительно вылетали из окон будущего хирургического корпуса и садились поверх своих предшестенников. Кирпичных гор оказалось даже две – по одной с каждой стороны корпуса.

– Зачем выбрасывают столько кирпичей? – поинтересовалась я у Сергея Владимировича Гузенко, строительных работ, которые ведет ООО «Медицинская компания Юникс» – генподрядчик.

– Разбираем перегородки и крышу, – ответил он.

Оказалось, что уже построенные предыдущим подрядчиком-банкротом перегородки и крышу пришлось разбирать из-за изменений Строительных норм и прави (СНиП), случившихся в 2010 году.

История такая. Предыдущий подрядчик ООО «Дубнадорстрой» выиграл по аукциону в 2011 году муниципальный контракт на завершение строительства хирургического корпуса Дубненской горбольницы по утвержденному в 2008 году строительному проекту. После введения новых СНиП подрядчик, согласно контракту, должен был внести изменения в проект (к примеру, расширить коридоры и увеличить количество лифтов с четырех до шести). Но подрядчик вносить изменения не захотел – это требовало дополнительных затрат – и предпочел обанкротить свою компанию.

Стоимость заключенного муниципального контракта от 22.08.2011 № 0148300025311000013 с ООО «Дубнадорстрой» составила чуть менее одного миллиарда рублей – 996 080 067 руб. 50 коп. Контракт был расторгнут решением Арбитражного суда Московской области от 1 июня 2016 года по делу № А41-5522/2016.

Нормально ли это – вносить изменения в утвержденный проект, если изменения законодательства произошли в процессе строительства по этому проекту? «Да, это входит в строительные риски», – ответил мне на этот вопрос представитель Главного управления государственного строительного контроля Московской области Александр Николаевич Судас сегодня, во время осмотра состояния дел на стройплощаде хирургического корпуса.

По словам А.Н.Судаса, разбирать крышу понадобилось, чтобы достроить еще два этажа к уже имеющимся шести и чердаку. Пока в построенном здании лечебно-диагностического корпуса 190 коек для пациентов поместить невозможно.

Один новый этаж, который достроят в этом году, будет для пациентов. Другой новый этаж (под крышей) нужен как технический. Там разместят инфраструктуру для обеспечения работы оборудования.

– Корпус сдадим в эксплуатацию 25 декабря 2018 года вместе со смонтированным медицинским оборудованием, – уверенно пообещал главе Дубны Максиму Николаевичу Данилову и всем присутствовавшим руководитель стройки С.В.Гузенко.

Выходя из здания, по которому нас провели от подвала до крыши, я снова увидела пополнявшуюся гору кирпичей и спросила Сергея Владимировича Гузенко, какую часть уже построенного придется демонтировать из-за внесенных в проект изменений. «Около десяти процентов», – сказал он.

Десять процентов от цены котракта с ООО «Дубнадорстрой» составляют 100 миллионов рублей. Не знаю, насколько эта сумма соответствует реальным затратам на демонтаж конструкций и выброшенные в утиль кирпичи, деревянные и металлические балки, но счет, видимо, все же идет на миллионы рублей.

«Кто понесет ответственность за выброшенные на свалку государственные средства?», – спросила я у Александра Николаевича Судаса. «Ответственность уже понес предыдущий подрядчик, – сказал он. – Подрядчик не получил оплату за работы по контракту».

Что можно сказать о новом подрядчике строительства многострадального хирургического корпуса Дубненской горбольницы?

Об ООО «Медицинская компания Юникс», зарегистрированном в городе Екатеринбурге, я нашла следующую любопытную информацию.

Как рассказал в интервью журналу Forbes генеральный директор «МК Юникс» Арам Бекчян, компания начиналась в начале 90-х годов с торговли импортным хирургическим шовным материалом. Потом стала торговать импортным медицинским оборудованием и расходными материалами. Приросла филиалами в России. Поднялась на госзаказах. С 2008 года оснащает клиники высокотехнологичным оборудованием по федеральным и региональным целевым программам. С 2010 года занялась строительством клинических центров. Первым для нее строительным проектом стал Краевой онкологический диспансер в Красноярске. Потом пошли роддомы, перинатальные центры и онкоцентры в Сибири, на Кавказе, в Севастополе и в Московской области.

В Дубне «МК Юникс» строит хирургический корпус тоже по целевой программе правительства Подмосковья и при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Газета «Коммерсант» в 2012 году поведала казус, приключившийся с гендиректором «МК Юникс» Арамом Бекчяном. В 2008 году ФГУ «Российский научный центр ВТО имени академика Г. А. Илизарова» в лице его замгендиректора Александра Федотова обратился в Минздравсоцразвития с просьбой купить центру томограф. Главный эксперт ведомства Илья Касьяненко, отвечавший за распределение бюджетных средств сообщил Федотову, что его центр в план распределения бюджетных средств не попал. Однако не успел Федотов выйти из министерства, как ему на мобильный позвонил Касьяненко и предложил решить вопрос положительно. При встрече эксперт Минздравсоцразвития передал Федотову записку с номером телефона и именем своей знакомой — представителя фирмы General Electric. Федотов позвонил по указанному телефону, и знакомая Касьяненко направила его в Екатеринбург, к руководителю фирмы «МК Юникс» Араму Бекчяну. «У того имелся нужный томограф, приобретенный ранее за 30 с небольшим миллионов рублей. Как только господин Бекчян узнал, что научный центр готов купить прибор за 95 млн руб., стороны ударили по рукам», – пишет «Коммерсант».

Далее, следуя указаниям Касьяненко, Александр Федотов при проведении открытого аукциона указал такие технические характеристики томографа и сроки его поставки, которые могла выполнить только фирма «МК Юникс». Она и выиграла аукцион, оказавшись его единственным участником.

После того как все бюджетные средства поступили «МК Юникс», господину Бекчяну позвонил от имени Касьяненко некий господин Плахотников – военный пенсионер – и предложил встретиться в Москве на пересечении Басманной и Черногрязской улиц. На этом перекрестке Плахотников заявил Бекчяну о необходимости «отблагодарить Касьяненко» за контракт с угрозой в будущем «перекрыть кислород» и внести «МК Юникс» в реестр недобросовестных поставщиков. Как сказано в материалах судебного дела, военный пенсионер потребовал от бизнесмена заплатить 15% от суммы контракта – 13,8 млн руб. Арам Бекчян заплатил. Частями. Последний взнос в пользу главного эксперта Минздравсоцразвития он сделал осенью 2009 года на том же перекрестке Басманной и Черногрязской.

В мае 2011 года курганские следователи в Москве задержали Илью Касьяненко, Арама Бекчяна и Игоря Плахотникова. На допросе в Кургане свое участие в сделке Касьяненко полностью отрицал. Бекчян же довольно подробно поведал следователям обстоятельства этого происшествия. Касьяненко, Бекчян, Плахотников и Федотов были арестованы. В итоге же Арама Бекчяна освободили от уголовной ответственности за оказание существенной помощи следствию.

В октябре 2017 совладельцем компании «МК Юникс» вместе с Арамом Бекчяном стало ЗАО «Т-Медика». Они имеют равные доли – по 50 %.

Пишут, что ЗАО «Т-Медика» имеет отношение к группе компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, которой удается выигрывать контракты Управделами президента, ФСО и «Газпрома».

Остается надеяться, что хирургический корпус в Дубне новый подрядчик построит к 25 декабря нынешнего года, и что этот корпус по качеству будет не хуже «Ереван плаза» в Москве.

Стоимость контракта Министерства строительного комплекса Московской области с ООО «Медицинская компания Юникс» по результатам аукциона составила чуть более одного миллиарда рублей – 1 034 736 415 руб. 48 коп.