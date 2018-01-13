Места и правила крещенских купаний

Подробности Опубликовано: 13.01.2018 13:20 Автор: Никита Крутиков

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области напоминает о правилах Крещенских купаний, а также о том, что в местах официально разрешенных купелей будут дежурить бригады спасателей.

В Дубне безопасными для окунания будут купели на реке Дубне возле храма Похвалы Божией Матери (ул. Ратмино) и на озере в парке семейного отдыха (пр-т Боголюбова, д. 26 А).

За жизнью и здоровьем купающихся граждан проследят работники МЧС, а также медики и полицейские.

Всего в муниципалитетах области будет оборудовано 237 мест для Крещенских купаний, из них 68 - на открытой воде.

К обеспечению безопасности в Крещенскую ночь привлекут 651 единицу техники, 9 плавстредств и 2 178 человек личного состава. Около каждой купели (иордани) будут находиться:

места обогрева,

безопасные подходы и спуски,

точки с горячими напитками.

Однако сложность заключается в том, что, по информации Главной инспекции по маломерным судам Московской области, многие жители Подмосковья редпочитают купаться в самодельных прорубях, а это чрезвычайно опасно, тем более в условиях нынешней зимы, ведь настоящих морозов пока не установилось, и лед на водоемах очень тонкий!

Главное управление МЧС по Московской области призывает жителей окунаться на Крещение лишь в специально оборудованных для этого местах!

Кроме того, стоит прочитать и принять к сведению следующие правила безопасности по совершению обряда купания:

- во избежание несчастных случаев необходимо совершать обрядовое купание только в местах специально для этого оборудованных, где осуществляется дежурство специализированных подразделений;

- запрещается выходить на лед большими группами людей, это может нарушить целостность льда;

- необходимо соблюдать очередность, держась друг от друга на расстоянии не менее 3-5 метров;

- необходимо быть взаимовежливыми: не толкать друг друга вблизи мест вырубки льда для забора воды и купания;

- запрещается доступ маленьких детей без сопровождения взрослых к проруби и майне;

- запрещается, во избежание возникновения проблем со здоровьем (повышение артериального давления, сердечный приступ и т.д.), купание в нетрезвом виде;

- запрещается купание лицам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем (бронхиальная астма, заболевания верхних и нижних дыхательных путей, сердечно-сосудистые заболевания).

В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8 (498) 505-41-70, а также по телефону спасения – 01, с мобильного – 101, единому номеру вызова экстренных служб – 112.

В подготовку праздника Крещения вносит свою лепту и территориальное управление Госадмтехнадзора по Дубне: инспектора заверяют, что будет тщательно следить за состоянием зимней уборки пространства перед храмами города накануне.