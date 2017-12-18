Кому положен бесплатный санаторий?
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- Опубликовано: 18.12.2017 12:37
- Автор: ОД
Дубненское управление социальной защиты населения информирует жителей города об основных правилах предоставления бесплатных путевок ветеранам труда; ветеранам военной службы; труженикам тыла; реабилитированным лицам; лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; лицам, получающим пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее получатели).
Мера социальной поддержки по бесплатному обеспечению санаторно-курортными путевками предоставляется гражданам, имеющим среднедушевой доход семьи или доход одиноко проживающего гражданина ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров (с 08.10.2017 г. действует величина 17 836 руб.), и прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию.
Мера социальной поддержки по бесплатному обеспечению санаторно-курортными путевками не предоставляется получателям, социальная поддержка которым установлена законодательством Российской Федерации.
Бесплатная путёвка предоставляется получателям не чаще одного раза в календарном году при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения.
Для предоставления меры социальной поддержки по бесплатному обеспечению санаторно-курортными путевками необходимы следующие документы:
- а) заявление на предоставление меры социальной поддержки по бесплатному обеспечению санаторно-курортными путевками;
- б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- в) удостоверение о праве на льготы или иной документ, подтверждающий право на льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- г) трудовая книжка или иной документ, подтверждающий прекращение трудовой деятельности;
- д) действительная на дату подачи заявления справка по форме № 070/у "Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение", утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 N 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" (далее - форма N 070/у);
- е) документы, подтверждающие доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления на предоставление меры социальной поддержки по бесплатному обеспечению санаторно-курортными путевками;
- К членам семьи получателя относятся его супруг (супруга), родители и несовершеннолетние дети, проживающие совместно с ним.
- ж) документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства получателя, и учитываемых в составе его семьи. (Единый жилищный документ, выписка из домовой книги, копия финансово-лицевого счета нанимателя жилого помещения);
- и) документ, подтверждающий сведения о назначении и размере пенсии.
Справка по форме 070/у (оригинал) представляется получателем в управление социальной защиты населения ежегодно в течение 21 рабочего дня с момента истечения срока действия предыдущей справки.
Санаторно-курортные путевки закупаются Министерством социального развития Московской области в пределах денежных средств, предусмотренных бюджетом Московской области, и распределяются в территориальные структурные подразделения Министерства.
Управление социальной защиты населения ведет Реестр, на основании которого формируется очередность на получение санаторно-курортной путевки.
Формирование Реестра осуществляется по дате подачи заявления и документов, необходимых для предоставления меры социальной поддержки по бесплатному обеспечению санаторно-курортными путевками, сквозной нумерацией.
Путевка на санаторно-курортное лечение выдается территориальным структурным подразделением Министерства на основании решения Комиссии в соответствии с рекомендуемыми получателю справкой формы № 070/у профилем, сезоном и местом лечения в порядке очередности получателя в Реестре.
В случае реализации права на обеспечение путевкой на санаторно-курортное лечение в текущем календарном году получатель вправе обратиться с заявлением на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение на следующий календарный год в текущем календарном году.
В случае отказа от санаторно-курортной путевки получателем оформляется заявление об отказе от санаторно-курортной путевки с указанием причины отказа.
При двукратном в течение календарного года отказе получателя от санаторно-курортной путёвки без уважительных причин составляется акт, который подписывается сотрудником территориального структурного подразделения Министерства, его составившим, руководителем территориального структурного подразделения Министерства, а также получателем. В случае отказа получателя от подписания указанного акта в нем делается соответствующая запись.
При двукратном в течение календарного года отказе получателя от санаторно-курортной путевки без уважительных причин Комиссия на основании вышеназванного акта исключает получателя из Реестра.
К уважительным причинам отказа от санаторно-курортной путевки относятся болезнь, смерть близких родственников, изменение семейного положения (заключение или расторжение брака), вызов в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру, суд или налоговый орган в качестве свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, переводчика или понятого, пожар, авария систем водоснабжения, отопления, чрезвычайные, непредотвратимые обстоятельства природного характера, препятствующие поездке получателя в санаторно-курортное учреждение, подтвержденные документами.
Получатели исключаются из Реестра в случае:
- установления получателю мер социальной поддержки законодательством Российской Федерации;
- использования получателем предоставленной ему путевки на санаторно-курортное лечение в соответствии с настоящим Порядком в текущем году;
- выезда на постоянное место жительства за пределы Московской области;
- непредставления получателем действующей справки формы № 070/у в течение 21 рабочего дня с момента истечения срока действия предыдущей;
- двукратного в течение календарного года отказа от санаторно-курортной путевки без уважительных причин.