Кому положен бесплатный санаторий?

Подробности Опубликовано: 18.12.2017 12:37 Автор: ОД

Дубненское управление социальной защиты населения информирует жителей города об основных правилах предоставления бесплатных путевок ветеранам труда; ветеранам военной службы; труженикам тыла; реабилитированным лицам; лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; лицам, получающим пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее получатели).

Мера социальной поддержки по бесплатному обеспечению санаторно-курортными путевками предоставляется гражданам, имеющим среднедушевой доход семьи или доход одиноко проживающего гражданина ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров (с 08.10.2017 г. действует величина 17 836 руб.), и прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию.

Мера социальной поддержки по бесплатному обеспечению санаторно-курортными путевками не предоставляется получателям, социальная поддержка которым установлена законодательством Российской Федерации.

Бесплатная путёвка предоставляется получателям не чаще одного раза в календарном году при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения.

Для предоставления меры социальной поддержки по бесплатному обеспечению санаторно-курортными путевками необходимы следующие документы:

а) заявление на предоставление меры социальной поддержки по бесплатному обеспечению санаторно-курортными путевками;

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) удостоверение о праве на льготы или иной документ, подтверждающий право на льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) трудовая книжка или иной документ, подтверждающий прекращение трудовой деятельности;

д) действительная на дату подачи заявления справка по форме № 070/у "Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение", утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 N 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" (далее - форма N 070/у);

е) документы, подтверждающие доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления на предоставление меры социальной поддержки по бесплатному обеспечению санаторно-курортными путевками;

К членам семьи получателя относятся его супруг (супруга), родители и несовершеннолетние дети, проживающие совместно с ним.

ж) документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства получателя, и учитываемых в составе его семьи. (Единый жилищный документ, выписка из домовой книги, копия финансово-лицевого счета нанимателя жилого помещения);

и) документ, подтверждающий сведения о назначении и размере пенсии.

Справка по форме 070/у (оригинал) представляется получателем в управление социальной защиты населения ежегодно в течение 21 рабочего дня с момента истечения срока действия предыдущей справки.

Санаторно-курортные путевки закупаются Министерством социального развития Московской области в пределах денежных средств, предусмотренных бюджетом Московской области, и распределяются в территориальные структурные подразделения Министерства.

Управление социальной защиты населения ведет Реестр, на основании которого формируется очередность на получение санаторно-курортной путевки.

Формирование Реестра осуществляется по дате подачи заявления и документов, необходимых для предоставления меры социальной поддержки по бесплатному обеспечению санаторно-курортными путевками, сквозной нумерацией.

Путевка на санаторно-курортное лечение выдается территориальным структурным подразделением Министерства на основании решения Комиссии в соответствии с рекомендуемыми получателю справкой формы № 070/у профилем, сезоном и местом лечения в порядке очередности получателя в Реестре.

В случае реализации права на обеспечение путевкой на санаторно-курортное лечение в текущем календарном году получатель вправе обратиться с заявлением на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение на следующий календарный год в текущем календарном году.

В случае отказа от санаторно-курортной путевки получателем оформляется заявление об отказе от санаторно-курортной путевки с указанием причины отказа.

При двукратном в течение календарного года отказе получателя от санаторно-курортной путёвки без уважительных причин составляется акт, который подписывается сотрудником территориального структурного подразделения Министерства, его составившим, руководителем территориального структурного подразделения Министерства, а также получателем. В случае отказа получателя от подписания указанного акта в нем делается соответствующая запись.

При двукратном в течение календарного года отказе получателя от санаторно-курортной путевки без уважительных причин Комиссия на основании вышеназванного акта исключает получателя из Реестра.

К уважительным причинам отказа от санаторно-курортной путевки относятся болезнь, смерть близких родственников, изменение семейного положения (заключение или расторжение брака), вызов в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру, суд или налоговый орган в качестве свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, переводчика или понятого, пожар, авария систем водоснабжения, отопления, чрезвычайные, непредотвратимые обстоятельства природного характера, препятствующие поездке получателя в санаторно-курортное учреждение, подтвержденные документами.

Получатели исключаются из Реестра в случае:

установления получателю мер социальной поддержки законодательством Российской Федерации;

использования получателем предоставленной ему путевки на санаторно-курортное лечение в соответствии с настоящим Порядком в текущем году;

выезда на постоянное место жительства за пределы Московской области;

непредставления получателем действующей справки формы № 070/у в течение 21 рабочего дня с момента истечения срока действия предыдущей;

двукратного в течение календарного года отказа от санаторно-курортной путевки без уважительных причин.