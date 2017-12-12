Ситуация по бешенству неспокойная

Подробности Опубликовано: 12.12.2017 21:49 Автор: ОД

24 ноября в городском округе Дубна возле д. № 2 Б, стр. 1 по ул. Жуковского выявлен случай бешенства енотовидной собаки. В связи с этим фактом городская ветеринарная служба приглашает всех собако- и кошковладельцев прийти и бесплатно привить своих питомцев.

Бешенство – одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний вирусной природы, протекает с тяжелым поражением нервной системы и заканчивается смертельным исходом.

Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса или ослюнения поврежденных кожных покровов или наружных слизистых оболочек.

Основными симптомами бешенства у животных являются:

- изменение стиля поведения и неадекватная реакция на окружающих, может наблюдаться агрессивность, настороженность, сонливость или пугливость;

- странные предпочтения в еде, например поедание травы, песка или земли;

- яркими признаками бешенства является обильное слюновыделение, тошнота и рвота, водобоязнь (гидрофобия), неспособность проглотить еду и т.д.;

- нарушения в работе опорно-двигательного аппарата, тремор головы или отдельных частей тела;

- судорожные подергивая или сокращения мышц;

- проявление агрессии символизирует скорый летальный исход животного;

- паралич всего тела или конечностей по отдельности.

Что делать, если вы пострадали от укуса животного

Людям, укушенным бешеными или неизвестными животными, необходимо провести местную обработку раны: рану обильно промывают водой с мылом, чтобы смыть слюну животного, обработать дезинфицирующими средствами и сразу же обратиться за медицинской помощью в ближайший травматологический пункт для проведения курса антирабических прививок. От скорости обращения зависит эффективность оказанной помощи.

Помните! Бешенство — смертельное заболевание. Только своевременная профилактика успешно предотвращает болезнь. В обязательном порядке один раз в год необходимо вакцинировать собак и кошек против бешенства. Не допускайте контакта домашних животных с безнадзорными и дикими животными. Вакцинация отечественными вакцинами проводится бесплатно.

Ветеринарные специалисты проводят мероприятия согласно Ветеринарным правилам ВП 13.31103-96, утвержденным Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 18.06.1996.

Участковая ветеринарная лечебница г. о. Дубна проводит бесплатную вакцинацию домашних животных по адресу: Московская область, г. Дубна, Коммунальный проезд, д. 5; тел. 8-496-219-65-05, режим работы - с 9.00 до 18.00 ежедневно, обед в 13.00 - 14.00.

В субботу 16 декабря Государственная ветеринарная служба проводит выездную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства по следующему графику:

Пересечение ул. Жуковского и ул. Безымянной - с 11.00 до 12.00,

пересечение улиц Октябрьской и ул. Калинина - с 12.00 до 13.00,

пересечение улиц Орджоникидзе и Спортивная - с 13.00 до 14.00.

Государственная ветеринарная служба Талдомского муниципального района и города Дубны.