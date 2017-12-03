9 декабря - шанс пройти диспансеризацию

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Опубликовано: 03.12.2017 07:31
Автор: ОД

9 декабря в Большеволжской поликлинике пройдет очередной Единый день диспансеризации - хороший повод отследить состояние своего здоровья для тех, кто так и не нашел для этого времени в текущем году.

"Уважаемые посетители!

9 декабря 2017 года, в субботу, в ГАУЗ МО "Дубненская городская больница" состоится Единый день диспансеризации. Мы приглашаем всех желающих в поликлинику  на Большой Волге по адресу: ул. 9 мая, д.7в, с  9.00 до 13.00 пройти диспансеризацию и узнать состояние своего здоровья.

Диспансеризации в 2017 году подлежат родившиеся в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1066, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1048, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927 годах.

Всех остальных приглашаем пройти профилактические медицинские осмотры!"

Пресс-служба администрации г. Дубны

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