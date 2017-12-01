Эпидемия еще не началась

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Опубликовано: 01.12.2017 10:59
Автор: Кирилл Свояков

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всех странах Европейского региона активность гриппа имеет низкий уровень, то есть встречаются лишь единичные случаи заболевания гриппом. Это верно и для Российской Федерации.

Однако в двух регионах РФ зафиксировано незначительное превышение недельных эпидемических порогов в районе 11-ти - 14,7 %%, в основном среди детей.

В 8 областных центрах России эпидпорог превышен, при этом в самих одноименных регионах ситуация спокойная.

Среди возрастной группы детей до 2 лет недельные пороги эпидемической заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 2-х субъектах РФ, среди дошкольников от 3 до 6 лет – в 2-х субъектах, среди школьников 7-14 лет - в 1-ом субъекте, среди лиц старше 15 лет - в 1-ом субъекте РФ.

Роспотребнадзор сообщает, что анализы более 4 000 человек за минувшую неделю в России были направлены в лабораторию:вирусы гриппа А выявлены лишь в 10 случаях, вирус гриппа В - в двух. При этом вирусы парагриппа вызвали болезнь у 21 % заболевших, аденовирусы – у 19 %, РС-вирусы - у 20 %, другие вирусы не гриппозной этиологии обнаружены у 37 % больных, сдавших данные на анализ.

По статистике ведомства, на момент 24 ноября прививкой от гриппа охвачены целых 64,4 млн россиян (44,6 % населения страны), в том числе 16,92 млн детей и более 166 000 беременных женщин. За счет работодателей привиты 4,7 млн человек.

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