Диспансеризация продолжается

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Опубликовано: 04.11.2017 11:44
Автор: ОД

Следующий день диспансеризации в Дубне пройдет в субботу 14 октября в большеволжской поликлинике. Проверить здоровье приглашают всех совершеннолетних горожан, число лет которых, исполняющееся в этом году, кратно трем.

14 октября 2017 года, в субботу, в ГАУЗ МО "Дубненская городская больница" состоится Единый день диспансеризации. Мы приглашаем всех желающих в поликлинике, но не на БВ, как обычно, а на левом берегу по адресу: ул. Карла Маркса, д. 30, с 9.00 до 13.00 пройти диспансеризацию и узнать состояние своего здоровья.

Диспансеризации в 2017 году подлежат родившиеся в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1066, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1048, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927 годах.

Всех остальных приглашаем пройти профилактические медицинские осмотры!

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