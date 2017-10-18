В Москву вернется самый свирепый свиной грипп

Подробности Опубликовано: 18.10.2017 12:58 Автор: Наталья Борозна

Грипп придет в столичный регион, как обычно, в декабре, пик ожидается в середине января – начале февраля. Защититься от заболевания можно только предварительно – с помощью прививки, и то с вероятностью не заболеть 60 – 70 %.

Вы спросите, зачем нужна такая ненадежная прививка? Телеведущий и доктор Александр Мясников считает, что прививка в любом случае, даже заболевшего, избавляет от тяжелых последствий болезни, т.е. даже если привитый человек заболеет, то не получит пневмонии, инфаркта и т.п. Также эксперт добавляет, что прививка от гриппа – не личное дело каждого, а гражданский долг, поскольку человек с хорошим иммунитетом, являясь переносчиком вируса, может подвергнуть опасности жизни уязвимых категорий населения: пенсионеров, детей раннего возраста, лиц, страдающих от иммунодефицита.

Какие штаммы ожидают жителей московского региона этой зимой?

- "Гонконгский" А(H3N2),

- "свиной" A (H1N1), или "Мичиган",

- грипп типа В (Брисбен).

Существующая вакцина включает защиту от всех трех типов вирусов. По информации портала РИАМО, компоненты "Гонконг" и "Брисбен" аналогичны прошлогодней прививке, а вот компонент H1N1 "Мичиган" отличен от прошлогоднего вакцинного штамма.

Кандидат медицинских наук, заведующий научно-организационным отделом ФГБУ НИИ гриппа Минздрава России Игорь Никоноров рассказал в интервью порталу, что ожидаемый в предстоящем сезоне «свиной» грипп A(H1N1) подобен тому, который свирепствовал по всему миру в 2009 году.

Напомним, что именно свиной грипп вызывает больше всего осложнений и летальных исходов, в частности, от пневмонии, которая развивается стремительно и не всегда поддается излечению.

Игорь Никоноров подтвердил, что смертельной болезнь бывала для пациентов, не вакцинированных от гриппа и имеющих хронические заболевания. Также он рассказал, что число делающих прививку, сомневающихся и тех, кто категорически против, на нынешний момент примерно равно: по 30 % людей придерживаются каждого из трех мнений. "Причем после каждой эпидемии многие из группы сомневающихся и противников вакцинации переходят в разряд вакцинируемых", - подчеркнул эксперт.

Время подумать, прививаться или нет, пока есть: иммунитет после вакцинации формируется в течение трех недель.

В столице же москвичей "приманивают" доступностью вакцинации в самых неожиданных местах: не только в поликлиниках и больницах, но и в мобильных пунктах вакцинации вблизи станций метро, а также в многофункциональных центрах.

В результате такой массовой кампании уже в сентябре в Москве привилось от гриппа около 1,7 млн жителей, в том числе свыше 438 000 детей. В мобильных пунктах было привито 115 000 человек.

В интервью РИАМО Дмитрий Пахомов, иммунолог, к.м.н., старший научный сотрудник НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАН в Москве заявил о важности иммунизации следующее: "Человек, сделавший прививку против вирусного гриппа, не заболеет им вовсе или перенесет за несколько дней в легкой форме. Соответственно, осложнений у него не будет. Кроме того, вакцины против вирусного гриппа повышают устойчивость и к другим ОРВИ, хотя и не могут защитить от них полностью".

Пациенты же, заболевшие гриппом в тяжелой форме, подлежат госпитализации. Пренебрежение этим правилом смертельно опасно. Самое популярное осложнение гриппа – пневмония, но также тяжело переносятся и миокардиты, и обострения хронических заболеваний.

Вирус гриппа способен вызвать повреждение сосудов и органов дыхания, спровоцировать присоединение вторичной бактериальной инфекции, пневмонии, инфаркты и инсульты. Наиболее опасны эти осложнения для детей до двух - пяти лет, пенсионеров, "хроников" и беременных.

Восстановление после перенесенного гриппа длится до месяца, и нередки случаи отсроченной смертности, когда выздоровевший погибает спустя время от основного соматического заболевания: так, при сердечной недостаточности может случиться инфаркт.

Напомним, что в начале 2016 года и вплоть до середины марта Дубну накрыла волна коварного свиного гриппа. Многие заболевшие были тогда госпитализированы в разные отеделения городской больницы. Кроме того, напомним, что в аптеках препаратов с доказанной эффективностью против гриппа "тамифлю" и "ремантадин" на всех желающих не хватило.