Девять часов в Дубне на волне здоровья

Подробности Опубликовано: 08.09.2017 17:58 Автор: Наталия Теряева

Сегодня, 8 сентября, теплоход «Карл Маркс» привез в Дубну бригаду классных врачей для осмотра жителей наукограда и окрестностей. Врачи бесплатно консультировали самых сложных пациентов.

Медицинский тур на теплоходе по Волге стал частью Всероссийской информационно-пропагандистской, оздоровительной акции «Волна здоровья». Ее проводит всероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», возглавляемая знаменитым кардиохирургом Лео Антонович Бокерия.

В Дубну «Волна здоровья» пришла во второй раз. Теплоход с докторами тепло встречали к компании депутата Мособлдумы Марины Владимировны Шевченко и.о.руководителя администрации Дубны Максим Николаевич Данилов, его заместитель Николай Юрьевич Мадфес, главврач Дубненской горбольницы Алексей Валентинович Осипов и другие представители администрации города.

Теплоходы с бригадами врачей, оснащенные высокотехнологичным диагностическим оборудованием, с 2006 года ходят не только по Волге. Доктора из НЦССХ им. А.Н. Бакулева, Федерального научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России, МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Фёдорова», Эндокринологического научного центра Минздрава России, Научно-исследовательского клинического института педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России, Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова и других ведущих медицинских центров страны уже успели пройти на теплоходах по Каме, Дону, Волге, Иртышу, Лене.

Обычно акция состоит из медицинской, образовательной и пропагандисткой частей, каждая из которых имеет свою задачу и свою аудиторию, рассказал на пресс-конференции в концертном зале пришвартованного в Дубне теплохода «Карл Маркс» вице-президент Лиги здоровья нации Николай Васильевич Кононов.

Обследование детей на современном медицинском оборудовании лучшими специалистами ведущих федеральных специализированных центров и клиник –медицинская составляющая акции. Организация консультаций и обучающих семинаров для специалистов – образовательная. Проведение фестивалей, концертов, показательных выступлений и спортивных состязаний для населения – пропагандистская часть. Пропагандируется не что-нибудь, а здоровый образ жизни.

В Дубне медицинская часть акции проходила на территории Дубненской горбольницы. В женской консультации пациентов принимали акушеры-гинекологи, эндокринологи и онкологи. В поликлинке ДГБ на Большой Волге проводили мастер-классы для молодых родителей педиатры из Детского медицинского центра Управделами Президента РФ . Прямо на теплоходе маленьких пациентов принимали кардиологи, ЛОР-врач, сурдолог, офтальмолог, челюстно-лицевой хирург, врач ортодонт.

В сквере у ДК «Мир» обучали школьных учителей ОБЖ оказанию первой помощи специалисты МЧС России.

В зале Совета ветеранов вместе с ветеранами собрались студенты на беседу о здоровом образе жизни. Им терпеливо и доходчиво объясняли: кто в детстве и юности много бегал, прыгал, лазил по деревьям, в меру занимался спортом, тот в зрелом возрасте не будет серьезно болеть. Например, в СССР всех школьников и студентов заставляли сдавать нормы ГТО, и, благодаря такой настойчивости со стороны государства по принуждению к здоровому образу жизни, большинство граждан были действительно здоровыми и подтянутыми. И поэтому в высокотехнологичной медицинской помощи нуждался небольшой процент населения страны.

Почти семь часов стояла «Волга здоровья» в Дубне. Осмотрели более 180 взрослых и детей из Дубны, Талдомского и Дмитровского районов.

До этого теплоход с врачами, отправившись из Москвы 2 сентября, посетил Тверь, Углич, Мышкин, Кострому, Ярославль, Череповец. Дольше всего простоял в Твери – 10 часов. Меньше всего – в Мышкине: три с половиной часа. В Дубне задержался на шесть с половиной часов. Отсюда – путь к конечной точке маршрута: в Москву.

В Москве теплоход будут встречать завтра утром.