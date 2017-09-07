Вы имеете на это право

Подробности Опубликовано: 07.09.2017 00:50 Автор: Григорий Воронов

Бесплатная плановая госпитализация в московские стационары по полису ОМС для жителей регионов РФ.

Каждому гражданину РФ положен полис обязательного медицинского страхования, но большинство не знает обо всех его возможностях. На что вы имеете право по полису ОМС кроме получения медицинской помощи в своем городе?

Мы расскажем, как с помощью обычного полиса ОМС госпитализироваться совершенно бесплатно в ведущие стационары Москвы из любой точки страны.

Согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323, каждый гражданин РФ имеет право на:

выбор города, медицинской организации, врача-специалиста;

пациент имеет право на выбор не только города, но и медицинской организации, соответствующей профилю его заболевания, а также врача-специалиста из штата больницы; предоставление медицинской помощи.

Любой отказ в оказании медицинской помощи по причине предъявления полиса, выданного вне территории страхования, неправомерен.

Почему бы не получить плановую медицинскую помощь в Москве, в ведущих стационарах России, где представлено огромное количество специалистов, в том числе и узкой направленности, с многолетним медицинским стажем, и самое современное оборудование для лечения и диагностики заболеваний?

Нечего бояться

Чего боятся пациенты? Боятся оказаться в незнакомом городе, боятся отказов в получении медицинской помощи, обилия бумажек и анализов, потери времени и нервов. Боятся непредвиденных трат – что с них потребуют деньги за лечение, дополнительные услуги и медикаменты.

Давайте развеем опасения и разберемся, на какую помощь в рамках программы ОМС Вы имеете право, и как ее получить в столице.

Хочу в Москву

Допустим, Вы живете в России, имеете полис ОМС РФ, и хотите попасть в больницу в столицу своего региона, Санкт-Петербург или в Москву. Вы юридически имеете на это право, согласно вышеупомянутому Федеральному закону № 323.

Хочу в хорошую больницу

Единый стандарт качества может гарантировать высококлассное лечение в любой из московских больниц, работающих в системе ОМС: ГКБ №15 им. О.М.Филатова, ГКБ №68, ГКБ №52, ДГКБ им. З.А. Башляевой других.

В стационарах работают высококвалифицированные опытные специалисты, через руки которых ежедневно проходит огромное количество сложных пациентов. Они проводят сложнейшие операции малоинвазивными методами.

Например, реконструкцию костей лицевого скелета проводят через надрезы в складках век, а при операции на щитовидной железе пораженную часть удаляют через крошечные разрезы в подмышечных впадинах.

Кроме того, во всех больницах бесплатно предоставляется медикаментозное лечение, реабилитация и питание.

Для того чтобы планово лечиться в Москве, достаточно позвонить на номер горячей линии бесплатной помощи в получении плановой госпитализации иногородними пациентами: 8 (495) 587-70-88.

Для обращения на горячую линию необходимо иметь на руках только официально установленный диагноз и полис ОМС.

Все услуги предоставляются бесплатно. Лечение предоставляется бесплатно в рамках программы ОМС.