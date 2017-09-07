Профилактика, диагностика и лечение холецистита: советы доктора

Подробности Опубликовано: 07.09.2017 00:09 Автор: Григорий Воронов

В России любят поесть, и ни один праздник не обходится без щедрого застолья. К сожалению, злоупотребление жирной пищей и крепкими напитками может негативно сказаться на здоровье, в особенности на работе желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей.

Заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей – одна из самых распространенных патологий внутренних органов. Желчнокаменной болезнью страдает до 20% взрослого населения развитых стран.

Мы побеседовали с заведующим консультативно-диагностическим отделением ГКБ № 40 (г. Москва), врачом-хирургом Рустамом Казбековичем Коготыжевым и узнали о способах диагностики холецистита, методах лечения и возможности получить самую современную помощь в московских больницах.

Что такое холецистит?

Холецистит является самым частым осложнением желчнокаменной болезни.

Это воспаление желчного пузыря, сопровождающееся местной и системной воспалительной реакцией. Примерно в 90% наблюдений холецистит развивается на фоне желчнокаменной болезни (калькулезный) и только в 10% – при отсутствии камней в желчном пузыре (бескаменный холецистит).

Также холецистит разделяют на острый и хронический. В зависимости от этого и выбирается метод лечения. При остром холецистите больному назначаются спазмолитики, а также дезинтоксикационная, инфузионная и антибактериальная терапия.

Если лечение не помогает, тут уж не обойтись без оперативного вмешательства – холецистэктомии.

Отношусь ли я к группе риска?

К факторам риска холецистита относят пожилой возраст, лишний вес, большое количество родов у женщины и ряд других факторов.

Зачастую желчнокаменная болезнь становится одним из осложнений острого или хронического воспалительного заболевания печени.

Примерно 70% больных с желчнокаменной болезнью имеют избыточный вес и высокое содержание холестерина в организме. Еда с большим количеством жиров и белков животного происхождения способствует накоплению холестерина, что ведет к образованию камней.

Как диагностировать холецистит?

Для диагностирования холецистита главное значение имеют такие симптомы, как приступообразные или постоянные боли в области правого подреберья, которые отдают в правое плечо, ключицу, лопатку или правую половину шеи. Вместе с болями пациента беспокоят снижение аппетита, тошнота, рвота.

Анализы при диагностике холецистита:

Общий клинический анализ крови, выполненный в периоде обострения заболевания, дает возможность обнаружить воспалительный процесс в организме.

Биохимический анализ крови, проведенный во время приступа холецистита.

Обследования:

УЗИ желчного пузыря;

Компьютерная томография;

Холецистография.

Как лечить?

По словам Рустама Казбековича, до сих пор предпочтительным методом радикального лечения холецистита является хирургическое вмешательство.

Показанием к оперативному лечению является желчнокаменная болезнь с так называемыми малыми симптомами (чувством тяжести в подреберье после еды, горечью во рту, периодическими ноющими болями в правом подреберье).

У пациентов с бессимптомной желчнокаменной болезнью показаниями к оперативному лечению являются:

гемолитическая анемия; камни размером более 2,5–3 см (из-за риска возникновения пролежней стенки желчного пузыря); сочетанная операция при хирургических вмешательствах по поводу ожирения (из-за риска ухудшения течения заболевания при быстрой потере веса); ожидаемая продолжительность жизни пациента более 20 лет (из-за кумулятивно высокого уровня осложнений).

На сегодняшний день для хирургического лечения холецистита применяют различные методики:

лапароскопическая;

миниинвазивная открытая;

традиционная открытая;

трансвагинальная (или трансгастральная) NOTES-холецистэктомия.

По мнению хирурга, «золотым стандартом» в лечении хронического и острого холецистита является лапароскопическая холецистэктомия.

Пациенту делают всего 3–4 прокола в брюшной стенке диаметром 5–10 мм. В настоящее время лапароскопическая холецистэктомия в московских больницах выполняется с помощью 3D-оптики. Операция отличается рядом преимуществ. Благодаря малой инвазивности операции минимизируется травмирование брюшной стенки, практически отсутствует болевой синдром, а пребывание в стационаре сокращается до 1–2 дней. Пациент может быстро вернуться к повседневной деятельности и работе.

В случаях, когда выполнить холецистэктомию из лапароскопического доступа невозможно (1–5%), выполняют переход на открытую операцию, чаще всего на малоинвазивную или (реже) на традиционную открытую операцию. Чаще всего невозможность проведения лапароскопии обусловлено анатомическими аномалиями желчных путей, выраженным воспалительным или спаечным процессом, развитием интраоперационных осложнений.

Есть ли противопоказания к проведению операции?

Абсолютными противопоказаниями к лапароскопической холецистэктомии являются терминальные состояния пациента, декомпенсация функций жизненно важных органов и систем, некорригированные нарушения свертываемости крови.

Подготовка к операции и реабилитация

«Чтобы правильно подготовится к операции необходимо беспрекословно следовать советам лечащего врача», – говорит Коготыжев.

В день проведения операции употреблять еду и напитки запрещено. Если необходимо принять медикаментозные препараты, следует посоветоваться с врачом.

Последний прием пищи осуществляется в день перед операцией до 19:00.

Очистительная клизма проводится вечером и утром перед операцией.

Лапароскопическую холецистэктомию выполняют под общим обезболиванием: пациент засыпает до начала вмешательства и просыпается после его окончания.

Длительность самой операции варьируется от 30 минут до 1 часа.

Среднее время пребывания в стационаре составляет 2–3 дня. Уже через 4–6 часов после операции пациенту разрешается вставать в присутствии медицинского персонала. На следующий день пациент может свободно передвигаться по стационару, ему следует соблюдать предписанную диету.

При выписке пациенту выдают больничный лист (если он необходим) и выписку из карты стационарного больного, где изложены диагноз и особенности проведения операции, а также рекомендации по режиму питания, физических нагрузок и медикаментозного лечения.

Больничный лист выдается на время пребывания пациента в стационаре и на 3 дня после выписки.

Далее необходимо наблюдаться у хирурга в поликлинике по месту жительства.

Где лечить бесплатно и на что я имею право?

Если вы или кто-то из окружения обнаружили у себя признаки холецистита или уже давно ограничиваете себя из-за болезни, полезно знать, что по полису ОМС граждане РФ имеют право получить бесплатную диагностику и лечение холецистита по всей России, в том числе в Москве. Это гарантировано Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323. Застрахованный гражданин имеет право на выбор города и медицинской организации, соответствующей профилю его заболевания.

Так что если по месту регистрации или фактического проживания сделать операцию не представляется возможным, вы можете рассчитывать на бесплатную помощь в ведущих стационарах Москвы по полису ОМС.

Если вы хотите получить помощь в столице, например в ГКБ №40, то на сайте больницы указан номер круглосуточной горячей линии бесплатной помощи в получении плановой госпитализации иногородними пациентами: 8 (495) 587-70-88.

Для обращения на горячую линию необходимо иметь на руках только официально установленный диагноз и полис ОМС.

Все услуги предоставляются бесплатно.