Что японцу – гармония, то русскому - тоска

Подробности Опубликовано: 22.08.2017 11:39 Автор: Никита Крутиков

Пресс-служба Российского научного фонда сообщила об исследованиях ученых из Сибири. Они утверждают, что наш менталитет ближе к западному, чем к восточному по части попыток скрывать свои чувства. В отличие от жителей Юго-Восточной Азии, нас это "подрывает" изнутри.

Российские ученые НИИ физиологии и фундаментальной медицины Новосибирского государственного университета опубликовали в журнале Personality and Individual Differences результаты исследований уровня стресса личности в коллективе.

Коллективизм как явление представляет собой подчинение личности общественным интересам. Отечественным ученым было интересно, влияет ли на россиян положительно приверженность к группе, способно ли стремление жить интересами коллектива защитить от депрессии.

В восточноазиатских странах это так и есть. Там коллективизм превалирует. Скрывать негативные эмоции от коллег и друзей считается нормальным, чтобы не позволить другим людям "заразиться" состоянием подавленности одного человека. Так китайцы и японцы коллективно берегут друг друга от тревоги и стресса. На западе же преобладает индивидуализм – здесь личность и ее независимость ценится превыше всего, а потому европейские и американские психологи работают с клиентами над осмыслением ситуации и ни в коем случае не советуют подавлять негатив. Россия, как всегда, находится где-то посередине. И, чтобы определить степень приверженности россиян к коллективизму либо индивидуализму, ученые из Сибири и провели свое исследование, которое, кстати, проходило в рамках проекта, поддержанного грантом Российского научного фонда.

"Мы решили проверить, является ли коллективизм фактором защиты от депрессии в России. Результаты анализа показали, что, в противоположность восточноазиатским странам, в России коллективистская ориентация усиливает влияние предрасполагающих факторов на депрессию", - рассказал руководитель проекта Геннадий Князев, заведующий лабораторией дифференциальной психофизиологии НИИ физиологии и фундаментальной медицины.

Психофизиологи провели математический анализ психометрических данных, собранных среди россиян. И сделали вывод: природа коллективизма в России и на Юго-Востоке Азии неоднородна. В Китае, Японии, Корее люди с детства следуют конфуцианским ценностям: не показывать окружающим свою грусть, скорбь считается похвальным, это позволяет сохранять гармонию в коллективе. В России же попытки скрывать ото всех негативные эмоции только усиливают депрессию.

Если обратиться от науки к классической поэзии, то получится, что завет Федора Тютчева "Молчи, скрывайся и таи / Все чувства и мечты свои" - не для русского человека. Слишком мучительно это дается тем, кому надо выговориться.

В то же прав был и М. Ю. Лермонтов: "Делить веселье все готовы, / Никто не хочет грусть делить". То есть "приседать на уши" со своими трудностями каждому встречному просто не получится, и даже друзья могут разбежаться от нытика.

А потому, наверное, все популярнее будут становиться у россиян услуги психологов и психотерапевтов, для деятельности которых данное исследование полезно. "По примеру западных стран можно рекомендовать обучение депрессивных больных другим методам преодоления отрицательных эмоций, например, таким как переосмысление ситуации, которая повлекла за собой такие чувства", - говорится в пресс-релизе, посвященном исследованию.