Профилактика Коксаки будет усилена

Подробности Опубликовано: 21.08.2017 15:39 Автор: Кирилл Свояков

Региональный минздрав дал указание городским и районным больницам провести дополнительную профилактику для снижения заболеваемости энтеровирусной инфекцией, в том числе вирусом Коксаки.

Это распоряжение контрастирует со сделанным ранее заявлением заведующего лабораторией молекулярной диагностики и эпидемиологии кишечных инфекций центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Подколзина, который сказал, что борьба с вирусом Коксаки в Московском регионе достаточно эффективна и не позволит болезни распространиться и перерасти в эпидемию.

Вирус Коксаки, эпидемия которого идет сейчас в Турции, является энтеровирусом. Впервые его описание было проведено в конце 1940-х годов. Это вирусная инфекция, которая принадлежит к семейству герпетических вирусов. Их жизнедеятельность проходит в пищеварительном тракте человека. Вирус повышенно заразен и легко передается от человека к человеку воздушно-капельным путем либо при контакте с мочой, слюной, кровью. Болеют им в основном дети до 10 лет.

Роспотребнадзор сообщает, что вирус с отдыха в Турции "привезли" более 800 россиян, в их числе и жители московского региона.

Распоряжение, отданное медикам, гласит, что в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой и высоким риском распространения инфекции в Подмосковье руководителям госучреждений здравоохранения следует изолировать заболевших непосредственно после выявления факта заболевания, госпитализировать по клиническим и эпидемиологическим показаниям больных с инфекцией и лиц с подозрением на заболевание в инфекционные отделения.

Минздрав уточняет, что обязательной госпитализации подлежат не все, а те больные энтеровирусной инфекцией и лица с подозрением на данное заболевание, у которых наблюдаются симптомы серозного менингита, менингоэнцефалита, вирусных энцефалитов и миелита. Пациенты с увеитами, геморрагическими конъюнктивитами и миокардитами также должны быть направлены в стационар.

Имея подозрение на инфекцию, врачи должны проводить лабораторное обследование больного в день обращения или госпитализации. Больные и люди с подозрением на болезнь в обязательном порядке должны находиться в изолированном помещении, избегать коллективов и общежитий.

При подозрении на заболевание, согласно минздраву области, должны быть проведены профилактические мероприятия и дезинфекция в эпидемическом очаге энтеровирусной инфекции, а также за лицами из группы риска следует установить медицинское наблюдение: в течение десяти дней в случаях контакта с пациентом с легкой формой энтеровирусной инфекции и 20 дней, если в близком окружении человека имеется инфицированный больной с поражением нервной системы. В детских коллективах устанавливается карантин соответствующей длительности.

Вдобавок ко всему сказанному, в больницах области проведут дополнительное обучение медперсонала, который будет обязан оперативно докладывать о каждом случае заболевания или подозрения на заболевание энтеровирусной инфекции.