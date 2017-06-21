Безопасная доза алкоголя – миф

Подробности Опубликовано: 21.06.2017 19:35 Автор: Никита Крутиков

СМИ ошиблись с интерпретацией информации из Центра профилактической медицины РФ: безопасного для здоровья алкоголя не существует, даже в малых дозах.

Не так давно газета "Известия" писала: "Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России рассчитал безопасные нормы потребления алкоголя" для россиян. Однако после публикации статьи представитель Центра профилактической медицины опроверг это в сообщении для информагентства ТАСС.

"На самом деле, не существует никаких норм и безопасных уровней потребления алкоголя. Речь идет только о количествах алкогольных напитков, которые могут в той или иной мере увеличивать риск последствий их употребления для здоровья", – заявил представитель Центра.

В Центре профилактической медицины уточнили, что путаница возникла из-за стандартных доз алкогольных напитков и уровней их воздействия на организм, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): "Эти уровни действительно рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для работы с пациентами и могут быть использованы в информационной работе с населением".

Стандартная доза как понятие необходима для того, чтобы привести к единому знаменателю разные напитки, выпиваемые человеком, и рассчитать, сколько же на самом деле спиртного он выпил. В России, как и в Европе, эквивалентом стандартной дозы является 10 г этилового спирта крепостью 96 %.