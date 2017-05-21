Позитивное мышление ядовито

Подробности Опубликовано: 21.05.2017 07:43 Автор: Наталья Борозна

Журналист и политический активист Барбара Эренрайх в своей книге «Улыбайся или умри» развенчивает идеологию позитивного мышления, которым пытаются проникнуться миллионы людей по всему миру, дабы изменить свою жизнь к лучшему.

Эренрайх приводит доводы, почему изменения с помощью мыслей невозможны – аргументы как на уровне жизни простых людей, так и на уровне мировых держав. Ведь их лидеры тоже могут заблуждаться.

На уровне человека

Позитивное мышление ложно. Наука не нашла подтверждений тому, что наши мысли притягивают события.

«Думать, что всюду все хорошо, — это иллюзия и самообман, - говорит Барбара. - Рассмотрим крайнюю степень этой иллюзии — идею, что вы можете изменить окружающий мир своими мыслями… Было предпринято множество попыток, чтобы как-то научно доказать эту теорию. До поры до времени она объяснялась теорией притяжения: мысли вызывают магнетическое поле, которое заставляет определенные вещи случаться. Однако, как мы знаем, наши головы не могут притянуть к себе, к примеру, холодильники, — все потому, что сила этого «теоретического притяжения» настолько маленькая, что она может быть обнаружена только на уровне квантовой физики. Вам не кажется забавным, что квантовая физика по какой-то причине стала оправданием для жульничества и издевательства над всей наукой?»

Позитивное мышление отрицает людей, у которых случилось горе и обвиняет их в том, чего они не делали. Например, что если бы они были добрее к родственникам, то не заболели бы раком.

«Это жестоко — говорить людям, у которых действительно много жизненных трудностей, что все эти трудности всего лишь у них в голове и что единственное, что им следовало бы поменять, — это их к ним отношение… Мой любимый пример подобной аморальной бессердечности и грубости: слова автора книги-бестселлера «Секрет» (книга, в которой рассказывается о том, как иметь все, что хочешь, и как притягивать что угодно силой мысли). Автора как-то спросили о цунами 2006 года и попросили объяснить природу этого явления. Если немного перефразировать ответ автора, то он звучал примерно следующим образом: «Те люди, что стали жертвами цунами, должно быть, посылали в космос «цунамиобразные» вибрации, чем и накликали на себя эту беду, потому что с нами не происходит ничего из того, что мы сами к себе не притягиваем». Как мне кажется, это за пределами человеческого понимания и любой морали. Я даже не знаю, как это назвать».

На уровне государств

Эренрайх утверждает, что в начале и середине ХХ века позитивное мышление было характерно для СССР и только потом перебралось в Америку. В обоих случаях ни к чему хорошему оно не привело, т. к. иллюзии, или шоры на глазах, - это всегда плохо.

«Доктрина оптимизма — это всего лишь великолепная форма социального контроля, который активно использовался в Советском Союзе, а потом распространился по всему миру и, как мне кажется, неплохо прижился в Америке. Возьмем, к примеру, больную тему — классовое деление общества и неравенство. Считалась бы эта тема проблемной, если бы любой мог стать богатым, просто подумав об этом? Если бы каждый из нас мог самостоятельно привлечь к себе благополучие, ничего для этого не делая? К позитивному мышлению можно провести параллель с тем, что мы называем «рыночным фундаментализмом». Его идея состоит в том, что лидеры рынка сами расставляют все на свои места, и государству не приходится вмешиваться, планировать и приводить что-то в порядок, потому что все это делает удивительная сверхъестественная сила, которая сглаживает все трудности и разногласия, — та самая невидимая рука. Я думаю, что это частично совпадает с идеологией позитивного мышления — вам ничего не нужно делать, так как всем управляет великодушное невидимое божество.

…Джордж Буш-младший один из тех людей, что заточили самих себя в пузыри позитивных чувств. Кондолиза Райс говорила, что у нее были сомнения насчет вторжения в Ирак, но она не решилась озвучить их, так как президент ненавидел, когда его окружали «пессимисты». В этом случае высказанное сомнение было бы расценено как «пессимизм», поэтому никто так и не поднял вопроса об этой войне. А те, кто сделал так, как один генерал, который сказал, что Америка посылает в Ирак лишь половину необходимых войск, которые нужны для того, чтобы завершить войну, в конечном счете потеряли работу».

Сперва в это верится с трудом, но отчасти именно позитивное мышление стало причиной финансового кризиса 2007 года!

«Нет безопасных иллюзий, ни одно заблуждение не сойдет вам с рук, хотя один из главных постулатов позитивной психологии в Штатах звучит так: «Неплохо немного ошибаться по поводу себя»… Я думаю, что лучшим доказательством этому служит финансовый кризис 2007 года. В нем много всего сошлось: и классовое неравенство, о котором так много говорят в Штатах, и жадность, и экономика, гораздо сильнее зависящая от финансового сектора, чем от производственного. И еще один элемент, сыгравший свою роль в кризисе, — это идеология позитивного мышления в корпоративном мире. Ведь были люди, которые пытались говорить о пороках банковской системы в середине прошлой декады. Но их заставили заткнуться или уволили…

Мне приходилось брать интервью у некоторых работников с Уолл-стрит, очень успешных специалистов, которые пробовали обратить внимание на то, что цена на жилье не может расти до бесконечности. В конечном итоге они были уволены. И это было тотальное намеренное игнорирование ситуации в соответствии с идеей, что никто не должен думать ничего плохого и тогда ничего плохого и не случится».

Как выйти из ловушки позитива?

Барбара Эренрайх осуждает не только бесконечные восторги, но и, напротив, пессимизм и гипертревожность как не соответствующие истине.

«Выступая против идеологии позитивного мышления, я вовсе не заступаюсь за уныние, пессимизм, негатив или депрессию — они точно так же могут быть иллюзорными. Вы вполне можете придумать для самих себя историю о том, как все, за что вы беретесь, проваливается, — несмотря на то, что объективные причины для этого отсутствуют.

…Мое прошлое связано с наукой, и я думаю, что в мире не существует одной фиксированной реальности, но мы пытаемся создать для себя ее примерное единое подобие. Создав его, мы думаем: «Реальность настолько хороша, насколько может быть хороша сейчас, и мы будем действовать в соответствии с нашими о ней представлениями ровно до того момента, пока мы не получим новой информации о реальности». И в этой реальности мы все абсолютно точно жестко запрограммированы только на одну вещь — на бдительность и осмотрительность. Да, безусловно, у нас много функциональных возможностей: быть общительными и оживленными, ощущать товарищескую общность и единение — и все подобные замечательные вещи, но запрограммированы мы именно на бдительность и осмотрительность. Потому что это то, благодаря чему наши далекие предки выжили. Они не говорили: «Все, вероятно, будет хорошо, не беспокойтесь из-за того, что вон та высокая трава шевелится». Люди, которые в результате выжили, говорили: «Двигайтесь! Это леопард! Бежим! Нет времени объяснять!»

Автор предлагает вместо крайностей обратиться к разумному реализму, которым пользовались уже наши первобытные предки. А для действительных изменений в жизни использовать инструменты демократии.

«Если вы действительно хотите совершить кардинальное изменение в своей жизни, то надо уяснить себе, что мы можем менять ситуацию. Я совершенно уверена, что у нас есть сила, коллективная сила, которую мы можем использовать для того, чтобы совершать те изменения, которые прекратят череду наших нецелесообразных лишений в этом мире».