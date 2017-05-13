В Сеченовском университете оценят масштабы целиакии

Подробности Опубликовано: 13.05.2017 14:23 Автор: Никита Крутиков

В последнее время в среде приверженцев здорового питания стало модно бояться глютена, даже если речь идет о людях, чьи организмы без проблем переваривают этот вид растительного белка.

Между тем в России ученые только приступают к внимательному изучению последствий непереносимости глютена (целиакии), догоняя в этом вопросе иностранных коллег.

Напомним, целиакия – это вызванная сбоем в иммунитете патология в переваривании пищи у людей, которые генетически предрасположены к этой патологии. Развивается целиакия из-за непереносимости глютена, или, говоря по-русски, клейковины – группы белков, содержащихся в некоторых видах злаковых (пшенице, ячмене, овсе, ржи и др.) и глютенсодержащих компонентов.

Примеров излечения этого патологического состояния наука не знает, целиакия – на всю жизнь. Поэтому лечение возможно только симптоматическое – пожизненное соблюдение безглютеновой диеты. Однако это сопряжено с большими сложностями: во-первых, безглютеновых продуктов довольно мало, и они не могут обеспечить организм всеми необходимыми витаминами и микроэлементами, во-вторых, производители не всегда предупреждают потребителей о том, что в товаре содержится глютен либо его незначительные остатки.

Чтобы помочь людям, страдающим от целиакии, ученые Института молекулярной медицины Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова разработали патентованное лекарственное средство на основе фермента пшеницы, применяемое в заместительной терапии. Оно обещает повысить качество жизни людям, страдающим от целиакии и других форм непереносимости глютена.

От целиакии страдает примерно 1 % человечества, еще до 10 % людей обладают пищевой чувствительностью к глютену. Однако в России масштабные исследования в соответствии с общепринятыми международными стандартами прежде не проводились.

Поэтому упомянутые выше ученые, разработавшие лекарство для энзиматической заместительной терапии целиакии, совместно с сотрудниками кафедры пропедевтики детских болезней I МГМУ им. И. М. Сеченова провели анализ имеющихся информационных данных по распространенности целиакии в различных регионах России. Результаты этого исследования опубликованы в международном научном журнале Journal of Immunology Research.

"Масштабы проблемы целиакии в России практически не изучены, – поведал один из авторов научной статьи Андрей Замятнин, директор Института молекулярной медицины Сеченовского университета. – Оценка распространенности заболевания требует тщательных и крупномасштабных исследований в соответствии с разработанными международными рекомендациями. В связи с этим сотрудники Сеченовского университета проводят исследования по выявлению случаев заболевания целиакией среди школьников Москвы. Уже опрошено более 2 000 московских школьников (или их родителей) для выявления группы риска с последующим направлением на диагностическое обследование".

Ориентировочно к концу 2017 года исследование, проводимое при поддержке Российского научного фонда, будет завершено.