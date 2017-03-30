Качество лекарств и цены – под контроль

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Опубликовано: 30.03.2017 08:16
Автор: ОД

Фармацевтические компании в 2018 году обяжут маркировать свою продукцию специальным штрих-кодом. В пилотном варианте. Однако уже сейчас нововведение может привести к росту цен на лекарства из-за возможной спекуляции.

Мониторинг цен на лекарственные препараты до нанесения на них обязательной маркировки провели 29 марта в Дубне координатор федерального проекта ЕР «Народный контроль» по Московской области Шерзод Атаев и местный актив единороссов.
Внимание «Народного контроля» к ценам лекарственных препаратов не случайно.
Участники проекта «Народный контроль» посетили несколько крупных аптечных сетей Дубны. Список лекарств, попавших под мониторинг, сравнительно небольшой – около 50 лекарственных препаратов 26 производителей. Со временем список будет расширяться.
Все лекарства из перечня – разной направленности. Есть и такие, которые и вовсе отсутствуют в розничной продаже, например, лекарственные препараты, использующиеся в лечении онкологических заболеваний.
В ходе проверки большинство фармацевтов проверенных аптек сошлись во мнении, что нововведение положительно скажется на здравоохранении в целом и поможет избежать попадания некачественной продукции на аптечные полки.
Шерзод Атаев успел пообщаться с потребителями, которые очень заинтересовались происходящим, и рассказал им о назначении проекта «Народный контроль» и содержании постановления правительства, касающегося маркировки лекарств. Жители сочли проект остро необходимым и актуальным.

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