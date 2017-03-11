В Подмосковье составят реестр больных спидом

Подробности Опубликовано: 11.03.2017 07:51 Автор: Кирилл Свояков

Мособлдума 9 марта приняла в первом чтении изменения к Закону «О здравоохранении в Московской области». Изменения предусматривают составление регионального реестра больных спидом и туберкулезом.

Изменений потребовало федеральное законодательство.

Еще в декабре 2016 года началось наполнение федерального реестра ВИЧ-инфицированных граждан. Реестр нужен, чтобы с помощью его сведений оценить реальную ситуацию с ВИЧ в стране и обеспечить более полный охват больных терапией.

В реестре ВИЧ-инфицированных будут содержаться следующие сведения о них: фамилия, имя и отчество, дата рождения, пол и место жительства, серия и номер паспорта или другого удостоверения личности, номер пенсионного страхования, дата включения в реестр, диагноз и другие данные, которые определит федеральное правительство.

Заявки на препараты сейчас рассматриваются индивидуально для каждого пациента и определенной схемы лечения.

Как сообщала ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, в 2017 году закупка антиретровирусных препаратов перейдет на федеральный уровень. В 2017 году все 10 препаратов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для базисной терапии ВИЧ-инфицированных, будут производиться на территории страны.