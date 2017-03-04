Здравоохранение Подмосковья взволновало единороссов

Подробности Опубликовано: 04.03.2017 01:16 Автор: Кирилл Свояков

В Балашихе на выездном семинаре-совещании подмосковная фракция «Единой России» встретилась с представителями власти региона и обсудила здоровье жителей области.

В семинаре-совещании приняли участие депутаты Государственной Думы, Московской областной Думы, члены областного Правительства, представители общественности.

Начали с посещения перинатального центра и строящегося хирургического корпуса областного онкологического диспансера Балашихи.

Депутат Госдумы Лидия Антонова во время посещения медучреждений в Железнодорожном и Балашихе увидела «медицину сегодняшнего и завтрашнего дня». «Если говорить о перинатальном центре в Железнодорожном, если сравнивать этот центр с лучшими клиниками в нашей стране, да и за рубежом, то, я считаю, он нисколько не уступает, сказала она. – Что очень важно – 40 процентов оборудования в этом центре произведено у нас, в России. В клинике имеются все условия для работы по подготовке семьи к появлению ребенка. Я очень надеюсь, что благодаря таким перинатальным центрам количество счастливых мам и детей в нашей стране будет расти».

В готовящемся к открытию хирургическом корпусе областного онкодиспансера заместитель главного врача Владимир Тонкоглаз рассказал депутатам, что здесь для проведения операций появятся 9 новых операционных столов. С учетом уже имеющихся, в распоряжении онкоцентра окажется 13 операционных столов. В вводом в строй нового корпуса онкоцентр в Балашихе будет рассчитан на 710 коек для взрослых и детей. По оснащенности медицинским оборудованием хирургический корпус будет одним из самых передовых.

Осмотрев роддом и онкоцентр, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заметил, что второй год подряд на строительство больниц в Подмосковье выделяется беспрецедентное количество средств. «Идет строительство новых объектов, производится капитальный ремонт действующих, приобретается оборудование. Поэтому этот процесс надо внимательно контролировать. В прошлом году было отремонтировано 117 объектов, в этом ещё 370, деньги выделены колоссальные. Такого масштаба работ по строительству, ремонту и оснащению медучреждений новым оборудованием никогда ещё в Московской области не было. Конечно, депутаты и Государственной Думы, и Московской областной Думы должны уделять свое внимание проверке хода строительства и ремонта на таких объектах. Например, новый хирургический корпус в областном онкологическом диспансере, где мы также побывали, обещают открыть 1 мая. Мы должны следить, чтобы эти сроки не сдвигались, чтобы пациенты, нуждающиеся в помощи, быстрее ее получили», – сказал глава Мособлдумы.

На встрече депутатов с представителями Правительства Московской области и членами ЕР в муниципалитетах (секретарями местных отделений, членами регионального политсовета) министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков назвал много интересных цифр и обозначил главные проблемы подведомственной ему сферы.

По словам министра, одной из важнейших проблем здравоохранения Подмосковья сейчас является борьба с онкологическими заболеваниями.

«Этот год у нас основан на максимальной модернизации противоонкологических технологий – мы вводим центры, запускаем медицинское оборудование, децентрализуем химиотерапию и оказание оперативной онкологической помощи. В 2017 году мы запускаем два онкоцентра – в Балашихе и Подольске. Это большой шаг для Московской области. Московский областной центр онкологии имеет все стандарты современной клиники и позволяет решить 90% онкологических проблем», – сказал Марков.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Наталья Санина анонсировала проведение первого в Подмосковье съезда терапевтов. Инициатором проведения съезда стало Министерство здравоохранения Московской области. Кроме того, депутат обратилась к представителям «Единой России», депутатам Московской областной Думы с просьбой всесторонне поддержать предстоящее мероприятие.

Глава Балашихи Евгений Жирков рассказал об успехах, которых удалось достичь администрации муниципалитета в рамках модернизации здравоохранения на территории городского округа. Как рассказал Евгений Жирков, была создана рабочая группа, которая регулярно отслеживала реализацию всех мероприятий в данной сфере – строительство и ремонт медицинских учреждений, информатизацию медицинской помощи, реформирование кадровой политики. По словам главы, весь комплекс мероприятий позволил вывести здравоохранение Балашихи на принципиально новый уровень.

Как жаль, что администрации Дубны в области здравоохранения похвастаться нечем. Даже пациентов с пневмонией из наукограда возят лечить в Дмитровскую горбольницу.

Кстати, в докладе подмосковного министра Дмитрия Маркова прозвучало, что жители Подмосковья не хотят проходить диспансеризацию. Глав муниципалитетов порицают за низкие показатели посещения диспансеризации.

Почему жители не хотят? Ну, например, потому, что считают: «Сдать два анализа крови, анализ мочи, сделать ЭКГ и флюорографию – по мне мало тянет на диспансеризацию, которую можно только раз в три года делать. Такое можно и каждый год проводить. Когда я был моложе, трава была зеленее и при диспансеризации проходили врачей гораздо больше». Это один из откликов в соцсетях на доклад министра здравоохранения Подмосковья.

Дмитрий Марков отметил в своем докладе перед депутатами ЕР высокую смертность в ДТП. Медики стали приезжать к месту аварий намного раньше, а смертность растёт. Потому что ездят слишком быстро, сталкиваются слишком сильно, погибают на месте.

Министр показал карту ДТП в Подмосковье. Красным на ней были отмечены районы области, где люди гибнут в ДТП чаще. Зелёным – где гибнут реже. Зеленые районы разместились вокруг Москвы целым поясом. Там скорость на дорогах ниже из-за большого скопления машин.

Чем дальше от Москвы, тем свободнее дороги, тем выше скорости, тем больше трупов.

Еще одна проблема: народ не хочет покупать российские лекарства. Врачи не хотят их выписывать. Хотя они не хуже импортных. Министр дал слово, что не хуже. И он не обманывает. Ведь все российские лекарства производятся из тех же действующих веществ, что и импортные аналоги. Российская фармацевтика, которая синтезировала свои препараты у нас давно умерла, ее только пытаются реанимировать. А пока закупают сырье для лекарств за рубежом. Так что если вы не хотите переплачивать за название торговой марки в сто раз, покупайте вместо флюкостата –флуконазол, вместо ципролетат – ципрофлоксацин. Ну, и далее по списку.

Вот так.

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