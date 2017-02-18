Проктолог в Дубне расскажет о кишечнике больше Малышевой

Подробности Опубликовано: 18.02.2017 07:08 Автор: ОД

Жителей Дубны врач-проктолог приглашает на популярную лекцию о здоровье толстого кишечника.

Телепрограммы Елены Малышевой о том, как правильно ходить в туалет, и о других важных для здоровья организма вещах, вспоминаются скорее с улыбкой, чем как руководство к действию. Если вы действительно хотите получить конкретные советы об этом, лучше послушать доктора-специалиста живьем и задать ему ваши вопросы. Врач-колопроктолог Ирина Юрьевна Азрапкина расскажет всем желающим о профилактике и ранней диагностике проктологических заболеваний 17 марта в 13:00 в поликлинике на Большой Волге. Приходите по адресу: улица 9 Мая, д.7в, строение 1, конференц-зал поликлиники на 5 этаже.