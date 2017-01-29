Найден самый надежный способ уберечь человека от заражения ВИЧ

Подробности Опубликовано: 29.01.2017 10:27 Автор: Кирилл Свояков

Междисциплинарная группа медиков, психологов и социологов изучила социокультурный и экономический контекст причин заражения жителей европейского континента инфекционными заболеваниями, передающимися половым путем.

Исследование затрагивало представителей всех возрастных групп и социальных страт.

Анализ показал, что главными причинами заражения такими инфекциями являются:

неосведомленность или недостаточная осведомленность заражаемого о правилах санитарии и гигены;

дефекты понимания заражаемым и источником заражения моральных норм, в том числе, правила полового запечатления;

преждевременное поощрение у подростков интереса к сексуальной сфере;

сознательное пренебрежение правилами санитарии и гигиены.

Особенности распространения ВИЧ, в отличие от других инфекций, передающихся половым путем, сегодня ученые связывают с экономическими причинами.

Основными группами риска являются инъекционные наркоманы, проститутки обоих полов и их половые партнеры. С помощью этих групп риска страны Евросоюза официально пополняют свой бюджет.

Еще в 2010 году страны ЕС утвердили новый стандарт статистической отчетности – Европейскую счетную систему (ESA 2010). Впервые для ЕС в составе ВВП стали учитываться элементы теневой экономики – наркоторговля, проституция и контрабанда.

Транзакция, согласно ESA 2010 означает взаимодействие субъектов по обоюдному согласию, которое распространяется и на нелегальные действия. Так что покупка-продажа наркотиков и сбыт краденого имущества являются транзакцией и учитываются в объеме экономики. Точно так же, на основании добровольности действия, транзакцией считается и контрабанда. В тексте ESA 2010 она входит в подпункт «Импорт-экспорт как транзакция между резидентом и нерезидентом». Проституция проходит по правилам ESA 2010 в классификации товаров индивидуального потребления в подразделе «Прочие товары и услуги» – наравне с личной гигиеной, страхованием и финансовыми услугами. Eurostat не раскрывает вклад серой экономики в общеевропейскийо ВВП, но оценить ее масштаб можно на примере Великобритании.

По подсчетам экспертов из Национальной статистической службы Великобритании, проституция ежегодно приносит стране 3 млрд фунтов, а торговля нелегальными наркотиками – 7 млрд фунтов. Общий объем ВВП Великобритании в 2016 году составил примерно 1870 миллиардов фунтов. То есть в совокупности проституция с наркоманией дают Великобритании около 0,5% ВВП. Для сравнения, вклад сельского хозяйства Великобритании в ВВП страны составляет 0,6%.

Распространение ВИЧ в среде молодежи может быть связано и со снижением страха перед этой смертельной инфекцией в связи с широким распространением информации о том, что ВИЧ-позитивные пациенты, принимая современные эффективные лекарства, могут жить долго.

Исследования экономики лечения ВИЧ показали, что до внедрения высокоэффективной антиретровирусной терапии (АРТ) – до середины 90-х годов – приблизительные прямые затраты на одного пациента с ВИЧ-инфекцией, в среднем были равны 8 – 9 тысяч долларов в год. При лечении больного на стадии СПИДа затраты увеличивались в среднем до 25 тысяч долларов в год на одного пациента.

С внедрением в клиническую практику высокоэффективной антиретровирусной терапии стоимость лекарств существенно выросла (от 30% до 50%). Увеличилась и общая стоимость лечения: при лечении ВИЧ – на 55%, а при СПИДе – на 23%. И хотя при этом снизились затраты на стационарную помощь и лечение сопутствующих заболеваний, стоимость годового лечения одного пациента со СПИДом в разных странах имеет диапазон от 15 000 до 50 000 долларов на одного пациента.

В масштабах государства стоимость болезни СПИД попытались оценить американские исследователи из Сан-Франциско. Оценивались затраты от преждевременной потери трудоспособности и преждевременной смерти первых 10 000 больных ВИЧ/СПИДом. По их данным, в 1986 году общие затраты составили 1,47 миллиарда долларов или 147 000 долларов на одного больного. Также авторы подсчитали, что невозможность трудиться из-за преждевременной потери трудоспособности или преждевременной смерти в среднем в течение 8,3 года для одного больного приводит к убыткам 4,7 миллиарда долларов в расчете на 10 000 больных.

С тех пор и количество больных, и затраты на них существенно выросли. И, похоже, они не перекрывают вклад от проституции и наркоторговли в ВВП развитых стран мира.

Таким образом, мировой экономике в целом не выгодно, получая доходы от проституции и наркоторговли, неизбежно множить количество зараженных и больных ВИЧ/СПИД.

А выгодно человечеству в целом пропагандировать здоровые семейные отношения вместо узаконивания занятий проституцией и внедрения в школах раннего сексуального просвещения детей. Это и есть самый надежный способ уберечь себя и своих близких от заражения ВИЧ.

Развитым государствам мира необходимо направить усилия и средства на всеобщее санитарное просвещение и на развитие традиционной общественной морали, соотвествующей заповедям всех основных религий мира, делают вывод исследователи. Ведь эти заповеди появились не по чьей-то воле, а в ходе эволюционного развития общества, прошедшего через катастрофы и эпидемии смертельных болезней.