Минздрав России сделал смелый шаг в борьбе с наркотиком

Подробности Опубликовано: 11.01.2017 07:28 Автор: Екатерина Славская

Некоторые смеются над предложеним Минздрава запретить продажу табака россиянам старше 2014 года рождения. А ведь это не смешно. Это великолепно. Это радикальный переворот в мире наживы на человеческих пороках.

Для государства отказ от торговли сигаретами в стране – очень смелое и мужественое решение.

Торговля наркотиками сверхприбыльна. Потому что наркотики вызывают зависимость. А значит поток покупателей наркотиков не иссякнет, пока есть желающие попробовать их хоть разок.

Алкоголь и табак – тоже наркотики. Они тоже вызывают зависимость. К тому же они легальны. Именно поэтому так трудно бороться с пьянством и курением.

Производители табака и сигарет, как и продавцы пива и водки, умело используют любые способы заинтересовать детей своими продуктами. Ведь так они получают верных клиентов на всю жизнь.

И вот уже поврослевшие ценители табака поднимают жуткие истерики, лишь только государство чуть-чуть пытается ограничить их свободу отравлять окружающих ядом, который они привыкли потреблять с самого детства.

Каких только страстей они вам ни порасскажут о страданиях курильщика, которому в поезде не дают затянуться сигаретой.

Конечно, они страдают. Как любой наркоман.

И лечиться не хотят. Как любой наркоман.

Их – миллионы. Им помочь без их собственной воли нельзя.

Они сами раньше времени тащат себя в могилу. Они – ваши отцы, мужья, братья, сыновья.

Безопасного курения не бывает.

Зато можно уберечь от наркотиков только что родившихся детей. Можно их вырастить без знания о табаке, если не продавать им табак легально. Вечный запрет на продажу сигарет и сигар сегодняшним младенцам может начать действовать в 2033 году. Его не отменит их совершеннолетие. Курение будет запрещено в коммунальных квартирах, на остановках и во всех видах общественного транспорта.

А значит, сегодняшним детям, когда они подрастут, негде будет услышать запах дымка от папиросы. На территории России не будут производить даже некурительные табачные изделия. Ввоз и обращение их в нашей стране тоже предлагается запретить.

Да, тогда табак может продаваться нелегально, как сейчас марихуана.

Но, во-первых, курильщиков марихуаны в мире существенно меньше, чем покупателей сигарет в супермаркете. И за покупку марихуаны сажают в тюрьму.

А во-вторых, глядя на пример президента Филиппин, появляется надежда, что за следующие шестнадцать лет люди вполне смогут объединиться по всему миру против продавцов смерти.

Не смейтесь над теми, кто уводит от вас смерть. Не надо. Смейтесь над собой, когда пускаете смерть в свою глотку. И благодарите государство, которое пытается продлить вашу жизнь.