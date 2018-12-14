Зимние шины необходимы

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Опубликовано: 14.12.2018 00:49
Автор: ОГИБДД по г.о. Дубна

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.02.2018 года №29 внесены изменения в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», принятый решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года №877 (далее ТР ТС 018/2011), вступающие в силу 11 ноября 2018 года.

Обращаем Ваше внимание на изменения, внесенные в приложения №8 и 9 к ТР ТС 018/2011, в том числе: новую редакцию абзаца второго пункта 5.5 приложения №8, положениями которого предусмотрено запрещение эксплуатации в зимний период (декабрь, январь, февраль) не укомплектованных зимними шинами транспортных средств только для категорий М1 и N1; дополнение приложения №8 пунктом 11.9, определяющими требования по комплектации транспортных средств категорий М2, М3, N2 и N3, за исключением транспортных средств, относящихся к категории G, цепями противоскольжения; дополнение приложения №9 пунктом 11, определяющим технические требования, которые должны быть выполнены при внесении изменений в конструкцию транспортного средства в случае переоборудования его под автомобиль скорой медицинской помощи.

Согласно положениям пункта 11 Основных положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства - Совета Министров Российской Федерации от 23.10.1993 года №1090 (далее – Основные положения), запрещается эксплуатация автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов и других самоходных машин, если их техническое состояние и оборудование не отвечает требованиям Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (далее-Перечень).

Управление транспортным средством с установленным на одну ось транспортного средства шинами различных моделей (п.5.5 Перечня) является административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 12.5 КРФоАП (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями эксплуатация транспортного средства запрещена), влекущем административную ответственность в виде предупреждения или административного штрафа в сумме 500 рублей.

Административная ответственность за эксплуатацию транспортного средства категорий М1 и N1, неукомплектованного зимними шинами в зимнее время, в настоящее время не установлена.

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