Во сколько запрещено шуметь в Подмосковье?

Подробности Опубликовано: 14.12.2018 00:08 Автор: И. Л. Михайлова

Уважаемые жители и гости города! Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции информируют вас: в настоящее время тишину в Московской области защищает Закон Московской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области».

Сотрудники отдела участковых уполномоченных предупреждают:

В целях настоящего закона под дневным временем понимается период времени с 7 часов до 23 часов, под ночным временем понимается период времени с 23 часов до 7 часов. В многоэтажных домах запрещено шуметь:

> до 9 утра и после 19 вечера в будние дни,

> до 10 часов 00 минут и с 19 часов 00 минут по субботам,

> с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут ежедневно в отношении защищаемых объектов,

> круглосуточно в воскресенье и установленные в соответствии с федеральным законодательством нерабочие праздничные дни.

В Московской области непозволительно нарушение тишины и покоя:

> - с 21 до 08 часов в будние дни;

> - с 22 до 10 часов в субботу, воскресенье и праздничные дни;

> - с 13 до 15 часов ежедневно в жилых многоквартирных домах путем использования громких звуковоспроизводящих устройств или при проведении ремонта, переустройства, перепланировки жилых помещений.

Помещения и территории, где нельзя шуметь в установленное время:

- Квартиры, помещения общего пользования в жилых многоквартирных домах, общежития, жилые дома и жилые помещения;

- придомовые территории, внутридворовые и арочные проезды, игровые, детские и спортивные площадки на территории жилых микрорайонов;

- помещения и территории медицинских, образовательных, реабилитационных, санаторно-курортных организаций и организаций, обеспечивающих временное пребывание граждан;

- территории садоводческих, дачных, огороднических объединений граждан.

Действия, которые нарушают тишину и покой в запрещенное время:

- использование различных звуковоспроизводящих устройств (телевизоры, радио, магнитофоны, магнитолы);

- игра на музыкальных инструментах, пение, свист, крики и ругань на повышенных тонах;

- применение звука автомобильной охранной сигнализации;

- использование пиротехнических устройств, петард, салютов;

- выполнение строительных, ремонтных, разгрузочно-погрузочных работ, земляных работ.

Запрет на шум НЕ распространяется на:

- Действия, направленные на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, ЧС и стихийных бедствий, выполнение работ, поддерживающих функционирование объектов жизнеобеспечения людей;

- проведение официальных культурных, спортивных мероприятий, религиозных церемоний и обрядов;

- действия, ответственность за которые устанавливается административным законодательством.

К кому обращаться с жалобами на нарушение тишины?

Нарушение тишины и покоя граждан в дневное время - это нарушение санитарных норм, соблюдение которых контролируют санитарно- эпидемиологические органы – Роспотребнадзор.

В их ведении имеются и специальные приборы по фиксации уровня шума для выявления факта нарушения. Соответственно, если соседи ведут шумный образ жизни в дневное время, то с заявлением необходимо обратиться именно в отделение Роспотребнадзора, чьи сотрудники вправе составить протокол об административном правонарушении.

Шум в ночное время, принято относить к посягательству уже на общественный порядок и спокойствие, охраняемое административным законом.

В таком случае соседи вправе вызывать сотрудников полиции, которые составят протокол о правонарушении. В данной ситуации фиксация уровня шума специальными устройствами не предусмотрена.

Уважаемые граждане! Вы можете обратиться к сотрудникам ОМВД России по г.о. Дубна по телефонам:

> Дежурная часть ОМВД России по г.о. Дубна: 8(496) 214-71-19,

8(496) 212-29-04 или 02 (112);

> служба Участковых уполномоченных полиции: 8(496) 212-65-48