Во сколько запрещено шуметь в Подмосковье?
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- Опубликовано: 14.12.2018 00:08
- Автор: И. Л. Михайлова
Уважаемые жители и гости города! Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции информируют вас: в настоящее время тишину в Московской области защищает Закон Московской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области».
Сотрудники отдела участковых уполномоченных предупреждают:
В целях настоящего закона под дневным временем понимается период времени с 7 часов до 23 часов, под ночным временем понимается период времени с 23 часов до 7 часов. В многоэтажных домах запрещено шуметь:
> до 9 утра и после 19 вечера в будние дни,
> до 10 часов 00 минут и с 19 часов 00 минут по субботам,
> с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут ежедневно в отношении защищаемых объектов,
> круглосуточно в воскресенье и установленные в соответствии с федеральным законодательством нерабочие праздничные дни.
В Московской области непозволительно нарушение тишины и покоя:
> - с 21 до 08 часов в будние дни;
> - с 22 до 10 часов в субботу, воскресенье и праздничные дни;
> - с 13 до 15 часов ежедневно в жилых многоквартирных домах путем использования громких звуковоспроизводящих устройств или при проведении ремонта, переустройства, перепланировки жилых помещений.
Помещения и территории, где нельзя шуметь в установленное время:
- Квартиры, помещения общего пользования в жилых многоквартирных домах, общежития, жилые дома и жилые помещения;
- придомовые территории, внутридворовые и арочные проезды, игровые, детские и спортивные площадки на территории жилых микрорайонов;
- помещения и территории медицинских, образовательных, реабилитационных, санаторно-курортных организаций и организаций, обеспечивающих временное пребывание граждан;
- территории садоводческих, дачных, огороднических объединений граждан.
Действия, которые нарушают тишину и покой в запрещенное время:
- использование различных звуковоспроизводящих устройств (телевизоры, радио, магнитофоны, магнитолы);
- игра на музыкальных инструментах, пение, свист, крики и ругань на повышенных тонах;
- применение звука автомобильной охранной сигнализации;
- использование пиротехнических устройств, петард, салютов;
- выполнение строительных, ремонтных, разгрузочно-погрузочных работ, земляных работ.
Запрет на шум НЕ распространяется на:
- Действия, направленные на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, ЧС и стихийных бедствий, выполнение работ, поддерживающих функционирование объектов жизнеобеспечения людей;
- проведение официальных культурных, спортивных мероприятий, религиозных церемоний и обрядов;
- действия, ответственность за которые устанавливается административным законодательством.
К кому обращаться с жалобами на нарушение тишины?
Нарушение тишины и покоя граждан в дневное время - это нарушение санитарных норм, соблюдение которых контролируют санитарно- эпидемиологические органы – Роспотребнадзор.
В их ведении имеются и специальные приборы по фиксации уровня шума для выявления факта нарушения. Соответственно, если соседи ведут шумный образ жизни в дневное время, то с заявлением необходимо обратиться именно в отделение Роспотребнадзора, чьи сотрудники вправе составить протокол об административном правонарушении.
Шум в ночное время, принято относить к посягательству уже на общественный порядок и спокойствие, охраняемое административным законом.
В таком случае соседи вправе вызывать сотрудников полиции, которые составят протокол о правонарушении. В данной ситуации фиксация уровня шума специальными устройствами не предусмотрена.
Уважаемые граждане! Вы можете обратиться к сотрудникам ОМВД России по г.о. Дубна по телефонам:
> Дежурная часть ОМВД России по г.о. Дубна: 8(496) 214-71-19,
8(496) 212-29-04 или 02 (112);
> служба Участковых уполномоченных полиции: 8(496) 212-65-48