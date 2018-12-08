Проверить налоговую задолженность можно на Портале госуслуг

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Опубликовано: 08.12.2018 00:08
Автор: ИФНС №12

Несвоевременная оплата налоговых платежей может повлечь арест имущества, счетов в банке, наложение запрета на выезд за границу. Самый простой способ предотвратить неприятности – следить за отсутствием задолженности перед государством.

Для этого можно воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг, где имеется возможность не только проверить, но и оплатить налоговую задолженность. Услуга для зарегистрированных пользователей доступна в разделе «Налоговая задолженность».

Проверка актуальности данных о начисленных и уплаченных налогах доступна и в сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», войти в который можно с помощью учетной записи Портала госуслуг.

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно увидеть не только налоговые начисления, но и заполнить и подать налоговую декларацию через интернет, проверить информацию о своих объектах налогообложения и отследить, одобрен ли налоговый вычет.

Следует отметить, что если код подтверждения для Портала госуслуг получен по почте, войти в личный кабинет с его помощью на сайте ФНС России нельзя, поскольку личность пользователя, получающего доступ к конфиденциальной информации, должна быть подтверждена им лично.

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